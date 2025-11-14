صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردان:سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 2دہشت گرد ہلاک

  • پاکستان
پشاور (دنیا نیوز) کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ نے مردان میں کارروائی کر کے 2 دہشتگردوں کو ہلاک کردیا۔

 سی ٹی ڈی حکام کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران اشارے پر نہ رکنے والے دو موٹر سائیکل سوار دہشتگردوں نے انٹیلیجنس ٹیمز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، شناخت نعمان عرف مراد عرف غزنوی اور سہیل کے نام سے ہوئی جو کانسٹیبلز امجد اور اقرار سید کی شہادت سمیت چوکی بھڑوچ پر دستی بم حملے میں ملوث تھے ۔ ان کا تعلق فتنہ الخوارج حماسی گروپ سے ہے ، موٹرسائیکل،3موبائل سیٹ، اسلحہ ایمونیشن برآمد ہوا۔

