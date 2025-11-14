صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
ذیابیطس دنیا کی بڑی بیماریوں کی جڑ

اسلام آباد(این این آئی)وفاقی وزیر صحت سید مصطفی کمال نے کہا کہ جنک فوڈ، سافٹ ڈرنکس اور پروسیسڈ فوڈ ذیابیطس کے پھیلاؤ کا سبب ہیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے ، ہر فرد کو اپنی صحت کا خود خیال رکھنا چاہیے ۔

 ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر جاری اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ذیابیطس کا عالمی دن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے ، ذیابیطس دنیا کی بڑی بیماریوں کی جڑ ہے ، اگر ذیابیطس پر قابو پا لیا جائے تو دیگر بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے ۔ وزیر صحت مصطفی کمال نے کہا کہ ذیابیطس پر قابو پانے کیلئے طرز زندگی میں تبدیلی ضروری ہے ، ہر پاکستانی کو اپنی صحت کیلئے طرز زندگی بہتر بنانا ہوگا، ورزش ،متوازن غذا اور نیند کے اوقات کا خیال رکھنا لازمی ہے ۔

