توہین عدالت،ایمان مزاری کیخلاف کارروائی کی درخواست خارج
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے توہین مذہب کے کیسز میں ٹرائل کورٹ کے ججز کو دباؤ اور خوف کے باعث ملزموں کو کیس ثابت ہوئے بغیر سزائیں سنانے کے بیان پر ایمان مزاری ایڈووکیٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی درخواست خارج کر دی۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے حافظ احتشام احمد نامی شہری کی ایمان مزاری کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے دائر درخواست پر جاری11صفحات پرمشتمل تفصیلی فیصلہ میں درخواست کوناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا،عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ توہین عدالت تین قسم کی ہوتی ہے ، سول ، کریمنل اور جوڈیشل توہین عدالت،موجودہ درخواست عدالتی حکم عدولی نہیں بلکہ عدالت کو سکینڈلائز کرنے سے متعلق جوڈیشل توہین عدالت کی ہے ،ایمان مزاری نے اس عدالت کے کسی جج کا نام نہیں لیا، نہ ہی ٹرائل کورٹ کے کسی جج کو نام لے کر ٹارگٹ کیا، ایمان مزاری نے صرف عمومی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔