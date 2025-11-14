ترکیہ کی ٹیم پانچویں پاکستان نیوی انٹرنیشنل ناٹیکل کمپیٹیشن میں فاتح
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)ترکیہ کی ٹیم پانچویں پاکستان نیوی انٹرنیشنل ناٹیکل کمپیٹیشن میں فاتح قرار پائی۔ ایونٹ کی اختتامی تقریب پی این ایس رہبر منوڑہ میں ہوئی۔
کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی مہمان خصوصی تھے ۔ اس ایونٹ میں کشتی رانی، یراکی، سمندر میں جان بچانے اور سی مین شپ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ترکیہ کی ٹیم 3 گولڈ میڈلز حاصل کر کے مقابلوں میں فاتح قرار پائی جبکہ ایران کی ٹیم کو رنرز اپ قرار دیا گیا ۔کمانڈر کراچی نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے ، مبارکباد دی اور شرکا کو کھیلوں میں مہارت حاصل کرنے کی تاکید کی۔ ایونٹ میں آذربائیجان، انڈونیشیا، ایران، اٹلی، سعودی عرب، عمان، سری لنکا، ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور پاکستان نیول اکیڈمی کی میزبان ٹیم نے شرکت کی۔