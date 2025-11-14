صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
لاہور ہائیکورٹ :سموگ تدارک کیس کی گذشتہ سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سموگ تدارک کیس کی گذشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کردیا۔

عدالت نے لاہور میں درخت کاٹنے سے روک دیا اورنجی بیکری کے باہر سے درخت کاٹنے کی تفصیلات طلب کرلیں،سرکاری وکیل درخت نہ کاٹنے کے حکم پر عملدرآمد کروائے ۔موٹر وے پولیس نے بتایا کہ ای پی اے کے ساتھ معاہدہ ہوچکا ،موٹر وے پر گاڑیوں کی چیکنگ کیلئے پوائنٹس مقرر کردئیے ہیں ،پی ایچ اے کے وکیل کے مطابق غالب مارکیٹ میں پارک کی تعمیر روک دی ہے ،عدالت نے پارک پر تعمیر سے متعلق معاہدہ سمیت دیگر دستاویزات طلب کرلی ۔

