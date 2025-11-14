صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نان کسٹمز پیڈ گاڑیوں کی جعلی رجسٹریشن کرنیوالا گروہ سرگرم

  • پاکستان
نان کسٹمز پیڈ گاڑیوں کی جعلی رجسٹریشن کرنیوالا گروہ سرگرم

کسٹمز انفورسمنٹ نے جعلی دستاویزات پر رجسٹرڈ 25 کروڑ مالیت کی 3 گاڑیاں پکڑ لیں گاڑیوں کے جعلی رجسٹریشن کارڈز برآمد ،جعلسازوں کیخلاف مقدمات درج

لاہور(نیوز رپورٹر )ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں نان کسٹمز پیڈ گاڑیوں کی جعلی رجسٹریشن کرنیوالا گروہ سرگرم،کسٹمز انفورسمنٹ نے جعلی دستاویزات پر رجسٹرڈ 25 کروڑ روپے سے زائد مالیتی 3 گاڑیاں پکڑ لیں ۔ترجمان کے مطابق قیمتی گاڑیاں فیک آکشن اور جعلی امپورٹ دستاویزات پر رجسٹرڈ کی گئیں،ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں رجسٹریشن کیلئے غیر ملکی سفارتخانے کی گاڑی کی جعلی دستاویزات بھی استعمال کی گئیں،پکڑی جانیوالی 3 گاڑیوں کی مالیت 25 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے ، ایکسائز لاہور میں رجسٹرڈ لینڈ کروزر اے پی این 328 ،اسلام آباد میں بی سی یو 666 نمبر کے تحت بھی رجسٹرڈ کی گئی، ایکسائز لاہور میں رجسٹرڈ لینڈ کروزر اے ایف ایم 239 ،کراچی میں بی این 500 نمبر کے تحت رجسٹرڈ کیا۔ نان کسٹمز پیڈ رینج روور کی رجسٹریشن کیلئے غیر ملکی سفارتخانے کی گاڑی کے کاغذات استعمال کئے گئے ۔کسٹمز انفورسمنٹ لاہور نے تینوں گاڑیاں قبضے میں لے لیں۔ کسٹمز حکام نے گاڑیوں کے جعلی رجسٹریشن کارڈز بھی برآمد کر لئے اورجعلسازوں کیخلاف مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی کرکٹر دورہ پاکستان جاری رکھنے پر لنکن ٹیم کے مشکور

70سے زائد کھلاڑیوں کا یوئیفا سے اسرائیل کی معطلی کا مطالبہ

کمار سنگاکارا کا پاکستان کے حق میں بیان، بھارتی آگ بگولہ

کرکٹ بورڈ عزت سے بلائے تو کردار ادا کروں گا:شاہد آفریدی

سری لنکا کیخلاف پہلے ون ڈے میں سلو اوور ریٹ پر قومی ٹیم پر جرمانہ

اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میڈلز رینکنگ میں ترکیہ کا پہلا نمبر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak