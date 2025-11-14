صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذاتی تشہیر کیس :حکومت ، دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کا حکم

نیا قانون بن چکا،اشتہارات دینے کی اجازت دیتا ہے :ایڈیشنل اٹارنی جنرل نئے قانون کا مسودہ ریکارڈ کے طور پر جواب کیساتھ جمع کروائیں:جسٹس فاروق

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے سرکاری فنڈز پر ذاتی تشہیر کے کیس میں وفاقی اور صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کا حکم دیدیا۔ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ اس بارے نیا قانون بن چکا ،نیا قانون اجازت دیتا ہے کہ اشتہارات دیئے جا سکتے ہیں۔ جس پر عدالت نے کہا کہ نئے قانون کا مسودہ ریکارڈ کے طور پر جواب کے ساتھ جمع کروائیں۔

