6 خواتین فنکاراؤں پر تھیٹر اور عوامی پرفارمنس میں عارضی پابندی
پابندی حنا شیخ ،ارم چودھری ،معصومہ ملک ،ریشم جان ،صائمہ خان ، رِمل شاہ پر لگائی گئی فیصلے پر فوری اور سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے :تمام متعلقہ حکام کو ہدایت جاری
لاہور (دی رپورٹر)محکمہ اطلاعات و ثقافت حکومتِ پنجاب کے ماتحت پنجاب کونسل آف دی آرٹس نے صوبے بھر میں 6 معروف خواتین فنکاراؤں پر عوامی تفریحی اور تھیٹر سے متعلق سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی ۔ یہ فیصلہ بااختیار اتھارٹی کی منظوری کے بعد باضابطہ طور پر جاری کردہ نوٹیفکیشن کے تحت کیا گیا جسکے مطابق حنا شیخ ،ارم چودھری اورمعصومہ ملک پر2،2 ماہ جبکہ ریشم جان ،صائمہ خان اور رِمل علی شاہ پر 1،1 ماہ کی پابندی لگائی گئی ہے ، مذکورہ فنکاراؤں کو مخصوص مدت کیلئے کسی بھی عوامی یا نجی سطح پر تھیٹر پرفارمنس، ڈرامہ یا تفریحی پروگرام میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی ۔ تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ فیصلے پر فوری اور سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت نے تھیٹرز اور عوامی تفریحی مقامات پر اخلاقی اور ثقافتی معیار برقرار رکھنے کیلئے مؤثر پالیسی پر عملدرآمد کا فیصلہ کیا ۔دوسری طرف تھیٹر انڈسٹری کے حلقوں نے فیصلے پر ملا جلا ردِعمل ظاہر کیا ہے ،بعض نے اسے ‘‘تھیٹر کے معیار کی بہتری کیلئے درست قدم’’ قرار دیا، جبکہ دیگر فنکاراؤں نے اسے ‘‘ بغیر شنوائی کے کارروائی’’ قرار دیتے ہوئے نظرِ ثانی کا مطالبہ کیا ہے ۔