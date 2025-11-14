صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی وقفہ سوالات، وزرا کی غیر حاضری پر ارکان برہم

  • پاکستان
قومی اسمبلی وقفہ سوالات، وزرا کی غیر حاضری پر ارکان برہم

ڈپٹی سپیکر نے وزراء کی غیرحاضری کی وضاحت کی، ار کان مطمئن نہ ہوئے 2022 ء کے سیلاب میں 32ارب ڈالر کا نقصان ہوا ، شذرہ منصب سکالرشپ اور کو ٹہ نظام مکمل میرٹ پر مبنی ،طارق فضل، سینیٹ وقفہ سوالات

 اسلام آباد (نامہ نگار،وقائع نگار )قومی اسمبلی اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران وزراء کی غیرحاضری پر ار کان نے شدید برہمی کا اظہار کیا ، ڈپٹی سپیکر نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت کابینہ کا اجلاس جاری ہے جو قانون سازی سے متعلق امور کیلئے بلایا گیا تھا، تاہم ارکان اس وضاحت سے مطمئن نہ ہوئے ۔ پیپلز پارٹی کے رکن اعجاز جاکھرانی نے کہا کہ وزراء ایوان میں موجود ہی نہیں ہوتے ، یہ کوئی طریقہ نہیں ۔ اسد قیصر نے کہا کہ جب حکومت کو ‘‘ناجائز قانون سازی’’کرنا ہوتی ہے تو وزرا فوراً حاضر ہو جاتے ہیں ۔ وقفہ سوالات کے آغاز پر پی ٹی آئی رکن نے نکتہ اعتراض اٹھانے کی اجازت مانگی تاہم ڈپٹی سپیکر کے انکار پر پی ٹی آئی ارکان ایوان سے باہر چلے گئے ۔وزیرِ مملکت موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر شذرہ منصب علی نے شرمیلا فاروقی کے سوال کے جواب میں بتایا کہ ملک کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا شدید نقصان برداشت کرنا پڑا، 2022 ء کے سیلاب سے 32 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ۔پارلیمانی سیکرٹری برائے آئی ٹی سبین غوری نے بتایا کہ حکومت نے سٹارٹ اپس کے فروغ کیلئے نیشنل انکیوبیشن سینٹرز میں3کروڑ 16لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی ۔عالیہ کامران نے کہا کہ ارکانِ اسمبلی کے واٹس ایپ اکاؤنٹس تک ہیک ہو رہے ہیں۔ ادھر ایوان بالا کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران سینیٹر شہادت اعوان اورفوزیہ ارشد کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہاایوان کہ ملک کے تمام بچوں کا تعلیم پر مساوی حق ہے ، سکالرشپس اور کوٹہ نظام شفاف اور میرٹ پر مبنی ہیں ۔ 

