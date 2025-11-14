یومِ ذیابیطس :یو بی اے ایس کے زیراہتمام آگاہی سیمینار کا انعقاد
ڈاکٹر نعیم تقی کاذیابیطس سے متعلق عوامی آگاہی ، احتیاطی تدابیر کی اہمیت پر زور سرٹیفائیڈ ڈائبیٹس ایجوکیٹرز کورس مکمل کرنے والے 60 شرکاء کو اسناد بھی پیش
لاہور(سٹاف رپورٹر )فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز، لاہور یونیورسٹی آف بائیولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز (UBAS)کے زیرِ اہتمام سندس فاؤنڈیشن کے تعاون سے عالمی یومِ ذیابیطس2025ء کے موقع پر آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا،پاکستان میں ذیابیطس کی وباء کا مقابلہ، آگاہی، تعلیم اور عمل کے عنوان سے منعقدہ سیمینار کے مہمانِ خصوصی یونیورسٹی کے وائس چانسلر میجر جنرل (ر) پروفیسر ڈاکٹر نعیم نقی تھے ۔مہمان مقررین میں پرو وائس چانسلر UBAS پروفیسر ڈاکٹر نعیم مبارک ، ڈاکٹر صومیہ اقتدار ،ڈاکٹر محمد عمران ساجد اور پروفیسر ڈاکٹر شمائل ظفربھی شامل تھے ۔ پروفیسر ڈاکٹر نعیم نقی نے خطاب میں ذیابیطس سے متعلق عوامی آگاہی اور احتیاطی تدابیر کی اہمیت پر زور دیا جبکہ پروفیسر ڈاکٹر نعیم مبارک نے خطاب میں کہا کہ سرٹیفائیڈ ڈائبیٹس ایجوکیٹرز کورس جیسے اقدامات کے ذریعے UBAS صحت کے شعبے سے وابستہ پیشہ ور وں کو عملی علم اور ابلاغی مہارتیں فراہم کر رہا ہے۔
تاکہ وہ ذیابیطس کے مریضوں کی مؤثر انداز میں رہنمائی اور کونسلنگ کر سکیں۔ تقریب کے دوران چار ہفتوں پر مشتمل کورس ''سرٹیفائیڈ ڈائبیٹس ایجوکیٹرز'' مکمل کرنے والے 60 سے زائد شرکاء کو اسناد بھی پیش کی گئیں۔ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا منفرد کورس ہے جو طب، غذائیت اور رویہ جاتی سائنس کے امتزاج سے تیار کیا گیا ہے ۔ یہ کورس سینٹر فار اسکلز اینڈ پروفیشنل ڈیویلپمنٹ (CSPD)کے تحت پیش کیا گیا۔سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہیلتھ سکریننگ ڈیسک بھی قائم کیا گیا جہاں بلڈ شوگر سکریننگ ، بلڈ گروپنگ ٹیسٹ اوربلڈ پریشر چیک اپ کی مفت سہولیات فراہم کی گئیں ۔تقریب کا اختتام معلوماتی سوال و جواب کے سیشن پر ہوا، جہاں شرکاء نے ماہرین سے استفادہ کیا اور پاکستان میں بڑھتی ذیابیطس کی شرح سے متعلق آگاہی حاصل کی۔