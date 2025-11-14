صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیول چیف کا دورہ بنگلہ دیش مکمل، عسکری قیادت سے ملاقاتیں

  • پاکستان
نیول چیف کا دورہ بنگلہ دیش مکمل، عسکری قیادت سے ملاقاتیں

پیشہ ورانہ امور، علاقائی بحری سلامتی صورتحال، دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ایڈمرل نوید اشرف کا پی این ایس سیف پر استقبالیہ، خطے میں تعاون کا عزم اجاگر کیا

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ مکمل ہو گیا ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف نے بنگلہ دیش کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل واکر الزمان، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل ایم ناظم الحسن، چیف آف ائیر سٹاف ایئر چیف مارشل حسن محمود خان اور پرنسپل سٹاف آفیسر آرمڈ فورسز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم کمرال حسن سے ملاقاتیں کیں اوردفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا ۔ چٹاگانگ میں پی این ایس سیف پر ایڈمرل نوید اشرف کی جانب سے استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا جس میں خلیج بنگال اور بحرہند کے خطے میں پُرامن تعاون کا عزم اجاگر کیا گیا۔

