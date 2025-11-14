صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں چارلس سوم کی سالگرہ تقریب ،شہباز شریف کی شرکت

  پاکستان
اسلام آباد میں چارلس سوم کی سالگرہ تقریب ،شہباز شریف کی شرکت

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )اسلام آباد میں برطانیہ کے شاہ چارلس سوم کی سالگرہ کی تقریب ہوئی جس میں وزیرِ اعظم شہباز شریف نے شرکت کی ۔

تقریب سے خطاب میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، برطانیہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے ۔وزیرِ اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ شاہ چارلس سوم عوامی خدمت اور عالمی شعور کی علامت ہیں، انہوں نے دولتِ مشترکہ ممالک کو متحد کرنے میں کردار ادا کیا۔ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے ، دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج اور قوم متحد ہیں، برطانوی تعاون سے تعلیم، صحت اور ہنر مندی کے تاریخی منصوبے مکمل کیے ۔وزیرِ اعظم نے کہا کہ ہائی کمشنر جین میریٹ کی ذاتی دلچسپی سے قومی ایئر لائن کی پروازیں بحال ہوئیں۔اس موقع پر شہباز شریف نے شاہ چارلس سوم اور ملکہ کو دورۂ پاکستان کی دعوت دی۔

