مفاہمت کی امید دم توڑ رہی

  • پاکستان
اسلام آباد(آئی این پی ) رکن قومی اسمبلی شیرافضل مروت نے کہا کہ سیاسی مفاہمت کی جو تھوڑی بہت امیدیں وابستہ تھیں وہ دم توڑ رہی ہیں،

 چیف جسٹس بننا جسٹس منصور علی شاہ کا حق تھا نظام نے ان کو محروم کیا۔ایک انٹرویو میں شیرافضل مروت نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ انتظار کرلیتے فل کورٹ اجلاس بلایا گیاہے ، منصورعلی شاہ کو فل کورٹ میں نہ سنا جاتا تو پھراستعفیٰ دے دیتے ۔انھوں نے کہا کہ قد کاٹھ کے جج صاحبان کا جونیئر ججز کے ماتحت کام کرنا ممکن نہیں تھا، میرے خیال میں مزید استعفے بھی آئیں گے ۔

