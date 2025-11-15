صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈبینک وفد کی ملاقات

  • پاکستان
اسلام آ باد(سٹاف رپورٹر،اے پی پی ) وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آ ہنگی ڈاکٹر مصدق ملک سے عالمی بینک کے وفد نے ملاقات کی۔

وفدکی قیادت میلورما آمگابازار کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک نے کی۔ عالمی بینک نے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک (FY26-FY35) پیش کیا۔فریقین نے منصوبوں میں بہتری کے لیے اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دریں اثنا مصدق ملک سے کینیڈا کے ہائی کمشنر برائے پاکستان طارق علی خان نے ملاقات کی، انہوں نے وانا میں کیڈٹ کالج پر حالیہ افسوسناک حملے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ۔ 

