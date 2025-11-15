صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی ناظم الامور کی ملاقات

  • پاکستان
امریکی ناظم الامور کی ملاقات

اسلام آباد (دنیا نیوز، اے پی پی)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نٹیلی بیکر نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی۔

ذرائع کے مطابق ملاقات میں پا ک،امریکا دوطرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ نائب وزیراعظم نے آئی ٹی اور کریٹیکل منرلز کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پاکستان میں امریکی کمپنیوں کی بڑھتی دلچسپی کا خیرمقدم کیا۔ ذرائع نے بتایا دورانِ ملاقات اسحاق ڈار نے خصوصاً ہری پور میں گوگل کروم اسمبلی لائن کے قیام کو معاشی تعاون کی مثبت مثال قرار دیا۔

