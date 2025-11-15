دہشتگردوں کے خاتمے تک افغانستان سے تجارت بند،اردن کے شاہ عبداللہ کی اہم دورے پر آج پاکستان آمد:دفتر خارجہ
اسلام آباد (وقائع نگار،نمائندہ دنیا)ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دہشتگردوں کے خاتمے تک افغانستان سے تجارت بند رہے گی، اردن کے شاہ عبداللہ اہم دورے پر آج پاکستان آئیں گے ،کسی دہشتگرد گروہ سے مذاکرات نہیں کرینگے ، افغان طالبان میں مضبوط لابی فارن فنڈنگ لے کر پاکستان کیخلاف الزام لگارہی، پشتون قومیت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ،سندھ طاس پر عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کے نوٹس لئے ، بھارت کی عدم شرکت سماعت نہیں روک سکتی، بھارتی جوہری سیفٹی اور سکیورٹی کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے ۔ترجمان طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت دو طرفہ تجارت صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ وہ پاکستان مخالف تنظیموں ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر کے خلاف کارروائی کریں۔افغان طالبان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے ۔
لیکن غیر ملکی اداکاروں کی مالی مدد کے ساتھ ایک مضبوط لابی ہے جسے تناؤ بڑھانے کا کام سونپا گیا ہے اور یہ عناصر پاکستان کے خلاف بدزبانی اور اشتعال انگیز الزامات میں مصروف ہیں۔ پاکستان تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے ، پاکستان نے کبھی کابل میں کسی بھی حکومت سے بات چیت سے گریز نہیں کیا لیکن کسی دہشت گرد گروہ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔افواج پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، افغان رجیم کے دوران دہشت گردی واقعات میں اضافہ ہوا، افغان رجیم اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے ، امید ہے افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے ۔انہوں نے کہا طالبان حکومت افغانستان میں دہشتگردوں کی پناہ گاہوں کو انسانی مسئلہ بنا کر پیش کر رہی ہے ، دہشت گردوں کی افغانستان میں موجودگی اور پناہ گاہیں بالکل انسانی مسئلہ نہیں۔انہوں نے کہا کہ افغان طالبان پشتون قومیت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، افغانستان سے زیادہ پشتون آبادی پاکستان میں مقیم ہے ۔افغانستان میں دہشتگردی کو جائز قرار دینے کے فتوے دیے گئے ، پاکستان کے اندر سرگرم دہشتگرد گروہ افغان شہریوں پر مشتمل ہیں، پاکستان دہشت گردی کی عفریت کے خاتمے کے لیے پُرعزم ہے ۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ آج سے پاکستان کا دوروزہ سرکاری دورہ کریں گے ، اعلیٰ سطح کا یہ دورہ پاکستان اور اردن کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے ، دورہ پاکستان اور اردن کے درمیان برسوں پر محیط برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے ، شاہ اردن کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ شاہ عبداللہ دوئم صدرِ پاکستان اور وزیرِاعظم سے ملاقاتیں کریں گے ، دونوں برادر ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ایوانِ صدر میں ایک خصوصی تقریب ہوگی، تقریب میں شاہ عبداللہ دوئم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ عطا کیا جائے گا۔ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے سندھ طاس پر عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کو دیکھا ہے ، پاکستان نے عدالتی فیصلے کے نوٹس لیے ہیں،17 سے 21 نومبر کو مزید عدالتی سماعت ویانا میں ہوگی، بھارت کی عدم شرکت اس سماعت کو روک نہیں سکتی۔ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کا جوہری تجربات پر بیان دیکھا ہے ، اس پر بھارتی پراپیگنڈا منفی، غلط اور بے بنیاد ہے ۔ پاکستان نے 28 مئی 1999 کو آخری جوہری تجربہ کیا تھا۔ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا جوہری سیفٹی اور سکیورٹی پر ریکارڈ اچھا نہیں ہے ۔ گزشتہ برس بھابھا نیوکلیئر ری ایکٹر سے چوری شدہ مواد بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا تھا۔ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ جارجیا اور آذربائیجان سرحد پر ہونے والے ترکیہ کے طیارہ حادثے پر افسوس ہے ۔