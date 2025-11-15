قومی اسمبلی:پارلیمنٹ کی ترمیم کے بعد 2ججوں کی غیرت جاگی:خواجہ آصف :اپوزیشن کا احتجاج:آرمی،ائیر فورس،نیوی ترمیمی بلز سینیٹ سے بھی منظور
جب کینگرو کورٹ بنیں اور نواز شریف کو نااہل کیا گیا اس وقت کسی جج کی غیرت نہ جاگی، عدلیہ کا کردار بڑا تاریک رہا،عمران خان اور اس کا پورا ٹبر ڈکیتیوں میں ملوث نکلا،وزیر دفاع سیٹلڈ علاقوں میں ڈرون حملے قابل قبول نہیں،اسد قیصر،ایوان بالا سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظور ،نیشنل ایگری اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی ترمیمی بل پی پی کے اعتراض پرموخر
اسلام آباد(اسٹاف رپورٹر، نامہ نگار، مانیٹرنگ ڈیسک، دنیا نیوز) وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہاہے کل پارلیمنٹ کی ترمیم کے بعد 2 ججز کی غیرت جاگی لیکن جب کینگرو کورٹ بنیں اور نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا اس وقت کسی جج کی غیرت نہیں جاگی، عدلیہ کا کردار بڑا تاریک رہا، ان ججز کا ضمیر دہائیوں سے سویا ہوا تھا کل دم پر پائوں آیا تو ان کا ضمیر جاگ گیا ۔ عمران خان اور اس کا پورا ٹبر ڈکیتیوں میں ملوث نکلا۔ جتنی ڈکیتیاں انہوں نے کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیں۔ مسلح افواج پاکستان کے تحفظ کے لیے کھڑی ہیں۔ وہ جمعہ کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے ۔ ان کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے شدید ہنگامہ آرائی کی ، اپوزیشن ارکان سپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہوگئے اور ڈرون حملوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ۔ \"ڈرون حملے نامنظور\"اور \"27ویں ترمیم ہائے ہائے \"کے نعرے لگائے ۔اپوزیشن کے احتجاج میں محمود خان اچکزئی بھی شریک تھے ، سابق سپیکر اسد قیصر اگلی قطار میں نعرے لگاتے رہے ۔
ایوان میں شور شرابہ بڑھنے پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے ہیڈ فون لگا لیے ۔ وزیر دفاع نے کہا میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے تلخی کا ماحول بنے اس ترمیم کے خلاف دو ججز نے استعفیٰ دیا ہے چار پانچ سال قبل بلکہ آٹھ دس سال قبل میرے قائد نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے کا پراسس شروع ہوا تو اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ہماری عدلیہ نے کیا رول ادا کیا ۔یہ سار ا سلسلہ پاناما کیس سے شروع ہوا اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار نے دو بنچ تشکیل دیئے جس نے وزیراعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا اس بنچ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ ، جسٹس سجاد افضل خان ، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجازالحسن شامل تھے ۔ انہوں نے کہانواز شریف کی نااہلی کے بعد ایک اور بنچ بنایاگیاتاکہ یہ طے کیا جائے ان کی نااہلی کتنی مدت کے لئے ہوگی ۔
چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں جسٹس عمر عطابندیال ، جسٹس اعجازالحسن ، جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل بنچ نے فیصلہ دیا کہ نااہلی تاحیات ہوگی ۔اس کے بعد ایک اور بنچ بناجس کی سربراہی بھی چیف جسٹس ثاقب نثار نے کی اس میں جسٹس عمرعطابندیا ل اور جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے اس بنچ نے قرار دیا کہ کوئی نااہل شخص کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں بن سکتا ہر سیاسی مقدمے میں وہی چند ججز سامنے آتے رہے ۔انہوں نے کہا عمران خان کی بنی گالا جائیداد سے متعلق کیس کے بنچ میں چیف جسٹس ثاقب نثار ، جسٹس بندیال ، جسٹس فیصل عرب شامل تھے ۔وزیر دفاع نے کہا ڈیم فنڈ کے معاملے میں یہی نام نظر آئے یعنی چیف جسٹس ثاقب نثار ،جسٹس بندیال ، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر،سوموٹو کا اختیار لینے کا معاملہ عدالت کے سامنے آیا تو ازخود نوٹس بھی اس کے پاس لگا۔
یہ ساری تاریخ اس لئے بتانا چاہتا ہوں کہ کل دو ججز کی پارلیمنٹ کی پاس کردہ ایک ترمیم کے خلاف غیرت جاگ گئی لیکن جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا اس وقت کسی جج کی غیرت نہیں جاگی۔ انہوں نے کہا جس دن نواز شریف کے خلاف کیس ہوتا تھا یہ ججز اپنے گھر والوں کو بھی بلالیتے تھے کہ کیسے ہم نواز شریف کیخلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ عدلیہ کا کردار بڑا تاریک رہا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے ایک ترمیم پاس کی ہے جس سے آئین کی ہیت ٹھیک ہوئی ہے ۔ انہوں نے کہا اطہر من اللہ جنرل مشرف کی کابینہ میں شامل تھے ۔ ان کی والدہ جنرل ضیا کی مجلس شوری میں شامل تھیں۔ ان کی غیرت اس لیے جاگی کہ ان کی اجارہ داری ختم ہوئی ہے ۔ اس ایوان کی طاقت یہ ہے کہ یہ سپریم ہے ۔ ان ججز کا ضمیر دہائیوں سے سویا ہوا تھا۔ جب پی ٹی آئی دور میں آدھی رات کو 52قوانین پاس کیے گئے اس وقت ان اراکین اسمبلی کی غیرت کہاں تھی جب اسمبلی کوتوڑا گیا۔ یہی لوگ دہشتگردوں کو تحفظ دینے والے بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کے وفادار ہیں یا دہشتگردوں کے ؟ یہ مسئلہ آہستہ آہستہ سیٹل ہوگا اور ہوبھی رہا ہے ۔
انہوں نے کہا اپوزیشن کا عمل گواہی دیتا ہے یہ اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں اداروں کے ساتھ نہیں۔ہم نے چار دن لگائے ہیں آئین میں ترمیم کو پاس کرنے کے لئے انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر 52بل پاس کئے تھے اس وقت ان کو شرم نہ آئی اس وقت ان کو حیا نہ آئی ۔وزیر دفاع نے کہا عدلیہ کا کردار پاکستان کی تاریخ میں ہر موڑ پر اتنا بھیانک اور سیاہ رہا ہے کہ شاید ہی کسی ملک میں ایسا ہوا ہو۔ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر آئین کی تمام معطلیوں پر مہر لگانا اور پھر نواز شریف کو نااہل کرنا، یہ سب اسی عدلیہ نے کیا ہے ۔ خواجہ آصف نے کہا 27ویں ترمیم سے عوام کوانصاف ملے گا اورآئینی مسائل کومنصفانہ طریقے سے حل کرنے میں مددملے گی۔ انہوں نے اپوزیشن پر دہشت گردوں سے ہمدردی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا وہ سرحد پار سے پرتشدد کارروائیوں میں ملوث لوگوں کو تحفظ دینے کے خواہاں ہیں۔ ان کوفیصلہ کرنا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا فرد واحد کے ساتھ کھڑے ہیں۔جمعیت علمائے اسلام (ف) کی رکن اسمبلی شاہدہ اختر علی نے کہاکہ یہاں ایک متنازعہ بیان دیا گیاکہ ہزاروں مساجد اور مدارس قبضے کی زمینوں پر قائم ہیں ۔
ایسے ہزاروں لوگ آئے اور گئے ،مساجد اور مدارس آج بھی قائم ہیں اور تاقیامت رہیں گے ۔انہوں نے کہا آپ نے منبر اور محراب کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو علما کرام سے سمجھ لیں ، اسی طرح کا متنازعہ بیان کس کی ایما پر دیا جارہا ہے ۔پی ٹی آئی کے اسد قیصر نے کہا شادی کی تقریب میں ڈورن حملہ ہو اہے یہ ڈورن حملہ اس وقت ہوا جب ہمارے صوبے میں بڑا قومی جرگہ کیا گیا ،میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام اس ملک کے باشندے ہیں یا نہیں۔ہم نے کہا تھا سیٹلڈ علاقوں میں ڈرون حملے قابل قبول نہیں۔ حاجی جمال شاہ کاکڑ نے کہا بلوچستان ایک بہترین صوبہ ہے اس کے تمام راستے بند ہیں ، نیٹ ورک بند ہیں ، ائرلائن نے کرائے بڑھا دیئے ہیں ۔ بعدازاں ڈپٹی سپیکر نے اجلاس کی کارروائی غیرمعینہ مدت تک ملتوی کردی ۔
اسلام آباد (نمائندہ دنیا، مانیٹرنگ ڈیسک) سینیٹ نے بھی پاکستان آرمی، ائیرفورس، نیوی ترمیمی ایکٹ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل منظور کرلیے جبکہ نیشنل ایگری اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی ترمیمی بل کم وبیش 41 شقیں منظور کرائے جانے کے بعد اتحادی پیپلز پارٹی کے اعتراض پرموخر کردیا گیا۔ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں اجلاس میں وفاقی وزرا اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور طارق فضل چودھری نے بل پیش کیے ۔ایوان نے پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ائیر فورس ایکٹ، پاکستان نیوی ایکٹ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لئے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ارکان نے بل کی مخالفت کی۔ ہمایوں مہمند اور کامران مرتضیٰ نے مخالفت کرتے ہوئے بل کو کمیٹی میں بھیجنے کا مطالبہ کیا تاہم چیئرمین نے بلوں کی منظوری کے لیے ایوان سے رائے لی جس کے بعد ایوان نے بلوں کو کثرت رائے سے منظور کرلیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایوان نے 27 ویں آئینی ترمیم منظورکی اور اسی سبب ایکٹس میں ترمیم کی ضرورت تھی، آرمی، نیوی اور ائیر فورس ایکٹ میں ترمیم کی گئی جبکہ نیشنل ایگری اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی ترمیمی بل پرسینیٹر شیری رحمن کی طرف سے اعتراض کر دیا گیاجس پر بل کو موخر کردیا گیا ۔وفاقی وزیر رانا تنویر جب بل کی کم وبیش 41 شقیں منظور کرا چکے تو سینیٹر شیری رحمن نے اعتراض کرتے ہوئے کہاجو ترامیم کمیٹی نے پاس کیں یہ وہ بل نہیں ہے ، نہ ہی کمیٹی نے اتنی ترامیم پاس کی ہیں، یہ بل واپس کمیٹی میں بھیجا جائے تا کہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ ترامیم کہاں سے آئی ہیں۔پیپلز پارٹی کے ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے دھوکا دھوکا کے نعرے بھی لگائے اس پرپی ٹی آئی کی جانب سے بھی دھوکا اورنورا کشتی کی نعرہ بازی کی گئی۔ ایوان بالا کا اجلا س غیر معینہ مدت کے لئے ملتوی کردیا گیا۔