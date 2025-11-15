صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیلڈ مارشل سے تاجک وزیرکی ملاقات، دفاعی تعلقات پر گفتگو

  • پاکستان
تربیت، انسداد دہشتگردی اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم کرنل جنرل سوبر زودہ امام علی عبدالرحیم نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کوسراہا

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تاجکستان کے ساتھ  دفاعی اور سکیورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ( آئی ایس پی آر)کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل جنرل سوبر زودہ امام علی عبدالرحیم نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کی،جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دوطرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے موجودہ عسکری تعاون ، بالخصوص تربیت، انسداد دہشت گردی اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔معزز مہمان نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ، علاقائی استحکام اور امن کے فروغ میں اس کے کردار کا اعتراف کیا۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تاجکستان کے ساتھ دفاعی اور سکیورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔

