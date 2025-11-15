9مئی :وزیراعلیٰ پختونخوا کاریڈیو پاکستان حملے کی تحقیقات کیلئے کمیشن بنانے کا اعلان
کمیشن تمام شواہد، سی سی ٹی وی فوٹیج پر مبنی رپورٹ کابینہ کو پیش کریگا، اختلافات اپنی جگہ لیکن امن مشترکہ ہدف سود سے پاک پالیسی بنا رہے ہیں ، اسلامک انویسٹمنٹ متعارف کرائیں گے ،سہیل آفریدی،کابینہ اجلاس سے خطاب
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے 9مئی کو ریڈیو پاکستان پر حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کردیا۔ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعلیٰ نے اپنی حکومت کی پالیسی گائیڈلائنز وضع کر دیں۔دوران اجلاس وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز امن جرگے میں شریک تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن امن ہم سب کا مشترکہ ہدف ہے ۔انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کی تمام قراردادوں پر مکمل عملدرآمد کیا جائے گا، سب سے اہم قرارداد ایکشن اِن ایڈ آف سول پاورزکے خاتمے سے متعلق ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے ۔وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کمیشن تمام شواہد، بشمول سی سی ٹی وی فوٹیج، جمع کر کے اپنی رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ سود سے پاک خیبر پختونخوا موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ، سود کے ناسور سے پاک کرنے کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں اور اسلامک انویسٹمنٹ متعارف کرائیں گے ، صوبائی اسمبلی کی متفقہ قرارداد ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک ہو رہا ہے ، ساڑھے چار کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔انہوں نے کہا کہ میں بانی سے ملاقات کر کے پالیسی گائیڈلائنز لینا چاہتا ہوں، بانی اور ان کی اہلیہ کو اپنے ذاتی معالج سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت کے تمام تر اقدامات اور اصلاحات منتخب نمائندوں کی مشاورت سے کرے گی، بانی کے ویژن کے مطابق کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کرے گی۔انہوں نے کہا کہ حکومتی فنڈز پر کسی کو بھی ذاتی تشہیر کی اجازت نہیں ہوگی، کابینہ اراکین تمام فیصلے میرٹ اور مکمل شفافیت کو مدنظر رکھ کر کریں۔وزیراعلیٰ نے کہا کہ تمام قوانین عوامی مفاد میں ہونے چاہئیں، کوئی بھی قانون عوامی مفاد کے منافی ہو تو اسے ختم کیا جائے ، تمام قوانین کا ازسرِ نو جائزہ لیا جائے اور خامیوں کی نشاندہی کر کے ضروری ترامیم تجویز کی جائیں۔