پختونخوا حکومت جلسے،جلوسوں میں سرکاری وسائل استعمال نہ کرے :پشاور ہائیکورٹ

پختونخوا حکومت جلسے،جلوسوں میں سرکاری وسائل استعمال نہ کرے :پشاور ہائیکورٹ

سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کی جائے ،سیاست میں سرکاری وسائل کا استعمال ناجائز اختیارات میں آتا ہے درخواست گزار کے مطابق احتجاج میں استعمال ہونیوالی حکومت کی مشینری اب بھی وفاق کے قبضے میں ہے :تحریری فیصلہ

پشاور(دنیا نیوز)پشاور ہائیکورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال روکنے کا حکم دیدیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔درخواست گزارکے مطابق صوبائی حکومت جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری وسائل کا استعمال کرتی ہے ، فریقین سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری ملازمین اور مشینری کا  استعمال کرتے ہیں، احتجاج میں استعمال ہونے والی صوبائی حکومت کی مشینری اب بھی وفاق کے قبضے میں ہے ۔عدالت نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال روکنے کا حکم دیدیا،عدالتی حکمنامے میں کہا گیا ہے کہ جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری وسائل کا استعمال نہ کیا جائے ۔پشاور ہائیکورٹ کے حکمنامے میں کہا گیا ہے درخواست گزار کے مطابق سرکاری وسائل کا استعمال آرٹیکل 4، 5 اور 25 کے خلاف ہے ، سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے ۔عدالت کا کہنا تھا ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے ، سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے ۔ 

