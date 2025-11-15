ماحولیاتی اقدامات:پاکستان خصوصاً پنجاب کے عملی کام کو دنیا میں پذیرائی مل رہی :مریم نواز
کاپ 30 میں پنجاب کی نمائندگی کرنا اور وہاں اقدامات کا اعتراف ہونا اہم پیشرفت :وزیراعلیٰ شوگر کے مریض بچوں کو انسولین کٹس گھر پر فراہم کی جا رہی ہیں : پیغام،برازیل سے لندن پہنچ گئیں
لاہور (نیوز ایجنسیاں،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ برازیل میں منعقدہ کاپ 30 کانفرنس میں پنجاب کے ماحولیاتی اقدامات کو مضبوط اور مو ثر مثال کے طور پر پیش کیا گیا جو صوبے کیلئے بڑا اعزاز ہے ،پاکستان خصوصاً پنجاب کے عملی کام کو عالمی سطح پر جو پذیرائی مل رہی وہ اس بات کی علامت ہے کہ صوبہ ماحولیاتی اصلاحات کے میدان میں سنجیدہ اور مو ثر اقدامات کر رہا ہے ۔وزیراعلیٰ نے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ کاپ 30 میں پنجاب کی نمائندگی کرنا اور وہاں کئے جانے والے اقدامات کا اعتراف ہونا اہم پیشرفت ہے ، عالمی فورمز پر پنجاب کی جانب سے آلودگی میں کمی، صاف ہوا کے فروغ اور موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کیلئے مرتب حکمت عملی کو نہ صرف سراہا جا رہا ہے بلکہ اسے دیگر ممالک کیلئے بھی ایک قابل تقلید مثال قرار دیا جا رہا ہے ،پنجاب نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کیلئے عملی اقدامات کئے جنہیں عالمی برادری سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے ،یہ کامیابیاں ٹیم ورک، بہتر حکمت عملی اور عوامی مفاد پر مبنی پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔
ادھر ذیابیطس کے عالمی دن پرجاری اپنے پیغام میں وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ذیابیطس ایک خطرناک اور خاموش دشمن ہے جو احتیاط، آگاہی اور نظمِ زندگی سے قابو میں آ سکتا ہے ، تاریخ میں پہلی بار ٹائپ-ون شوگر کے مریض بچوں کو انسولین کٹس ان کے دروازے تک پہنچائی جا رہی ہیں،کسی مریض پر بوجھ نہ پڑے اسی لئے تمام سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنا دی گئی ہے ۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پاکستان میں ذیابیطس کے مرض کی بڑھتی ہوئی شرح اس بیماری سے مزید مو ثر جنگ کی متقاضی ہے ، صحت عوام کا بنیادی حق ہے اور حکومت پنجاب یہ حق ہر دروازے تک پہنچا رہی ہے ، اچھے شہری ہونے کے ناطے سب اپنی صحت کے محافظ بنیں مناسب طرز زندگی اپنائیں، متوازن غذا،باقاعدہ ورزش، اور بلڈ شوگر کا تسلسل سے معائنہ ہی ذیابیطس سے تحفظ کی کنجی ہے ۔دریں اثناء مریم نواز برازیل سے لندن پہنچ گئیں، ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے ان کا استقبال کیا،وزیراعلیٰ کے ہمراہ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بھی موجود ہیں، مریم نواز لندن میں دو روز ہ قیام کے بعد وطن واپس آئیں گی۔