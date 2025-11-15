مہنگائی میں اضافہ،چینی کی قیمت 229روپے کلو تک جاپہنچی
ایک ہفتے میں چینی 19 روپے مہنگی ، کوئٹہ میں قیمت 229 روپے ، پشاور 200 ، کراچی، اسلام آباد میں 195 روپے کلو مہنگائی زیرو اعشاریہ 53 فیصد بڑھی ،مرغی، ٹماٹر مہنگے ہوئے ، ادارہ شماریات ،سیلاب کے باعث مہنگائی بڑھی، احسن اقبال
اسلام آباد( کامرس رپورٹر ، دنیا نیوز) ایک ہفتے میں مہنگائی مزید بڑھ گئی ،ملک میں چینی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پرجا پہنچی، سرکاری دستاویز کے مطابق ایک ہفتے میں فی کلو قیمت میں 19 روپے تک اضافہ ہوا جس کے بعد کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 210 روپے سے بڑھ کر 229 روپے تک ہو گئی، جولائی میں حکومت اور شوگر مالکان کے درمیان فیصلہ ہوا تھا کہ کرشنگ سیزن سے قبل چینی کی فی کلو قیمت بڑھا کر 171 روپے تک مقرر کی جائے گی ۔چینی کی قیمتوں میں اضافہ 15 اگست سے 15 نومبر تک طے کیا گیا تھا اور معاہدے کے مطابق چینی کی قیمت 165 روپے سے بڑھ کر 171 روپے تک کنٹرول کرنا معاہدہ ہے جبکہ اضافی قیمت پر چینی فروخت کرنے والوں کیخلاف حکومت کی جانب سے کارروائی کا بھی عندیہ دیا گیا اور وزارت فوڈ سکیوٹی کی جانب سے تمام صوبوں کو چینی کی قیمتیں مانیٹر کرنے کی ہدایت کی گئی تھی ،معاہدہ ہواتھاکہ 15 اکتوبر کے بعد چینی کی قیمتیں نہیں بڑ ھیں گی اور پھر کرشنگ سیزن شروع ہونے پر قیمتیں کنٹرول کی جا ئیں گی تاہم حکومت اس ڈیل پر عملدرآمد کرانے میں کامیاب ہو سکی اورنہ ہی چینی کی فی کلو قیمت میں اضافہ روک سکی۔ ادارہ شماریات کے مطابق کوئٹہ کے شہری ملک میں سب سے مہنگی 229 روپے فی کلو چینی خریدنے پر مجبور ہیں، پشاور میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 200 روپے ، کراچی اور اسلام آباد میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 195روپے ، راولپنڈی میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 190روپے ہے ، ایک ہفتے میں مہنگائی میں زیرو اعشاریہ 53 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 4اعشاریہ 15 فیصد ریکارڈ کی گئی ۔حالیہ ہفتے زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 66 روپے تک اضافہ ہوا، ٹماٹر کی فی کلو قیمت 13 روپے تک بڑھ گئی، ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 60 روپے ، آلو کی فی کلو قیمت میں 90 پیسے ، دال مسور فی کلو 97 پیسے اور انڈے فی درجن 16 پیسے مہنگے ہوئے ۔ پیاز کی فی کلو قیمت میں 11 روپے ، چنے کی فی کلوقیمت میں 7 روپے کمی ہو ئی ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے سیلاب کے باعث سپلائی چین میں رکاوٹ کی بناپر ستمبر میں مہنگائی5اعشاریہ 6فیصد اور اکتوبر میں6اعشاریہ 2فیصد تک پہنچ گئی، جولائی تا اکتوبر اوسط مہنگائی4اعشاریہ 7فیصد رہی ۔آبادی کنٹرول نہ ہوئی تو نئی نسل اکیسویں صدی میں ملک کو نہیں چلا سکے گی۔