تبدیلی کی بڑی تحریک اور جدوجہد کی ضرورت :حافظ نعیم
پی پی ایک خاندان اور 40 وڈیروں کانام ،صرف جماعت اسلامی حقیقی ترجمان تمام پارٹیاں خاندان، وراثت اوروصیت کے نام پر چل رہی ہیں، خطاب
کراچی (سٹاف رپورٹر) امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک خاندان اور 40 وڈیروں کانام ہے ، گاؤں دیہات میں عوام کو محکوم بنایا ہوا ہے ،اب شہروں پر قبضہ کررہے ہیں،اسی طرح چودھریوں،سرداروں اور چند خاندانوں نے قوم کو غلام ابن غلام بنارکھا ہے ۔جماعت اسلامی ضلع شرقی کے تحت پروفیسر عبدالغفور احمد روڈ گلستان جوہر میں ’’بدل دو نظام عوامی کنونشن‘‘میں شریک مردو خواتین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ انگریزکی خدمت کے صلے میں جاگیریں لینے والے اور ان کی اولاد قوم پر مسلط ہے ، افسر شاہی، استحصال اورظلم کے نظام میں عوام کو جکڑاہواہے ۔تمام پارٹیوں نے وڈیروں اور جاگیرداروں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے ، صرف جماعت اسلامی عوام کی حقیقی نمائندہ اور ترجمان ہے اور اس ظلم کے نظام کو ختم کرسکتی ہے ، ملک میں نظام کی تبدیلی کی ایک بڑی تحریک اور جدوجہد کی ضرورت ہے ،21تا 23نومبر مینار پاکستان لاہور میں جماعت اسلامی کا کل پاکستان اجتماع عام’’بدل دو نظام‘‘ کی تحریک اور جدوجہد کا نکتہ آغاز ہوگا، اجتماع میں اس گلے سڑے نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے لائحہ عمل کا اعلان کیاجائے گا ۔انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں اسلام کے عادلانہ و منصفانہ نظام کے قیام،آئین و قانون کی حکمرانی،عدلیہ کی آزادی، پارلیمنٹ کی بالادستی اور عوامی رائے کے احترام سے ہی مسائل حل اورملک وقوم بحرانوں سے نکل سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پرورش پانے والی پارٹیوں نے مل کر آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے ، پارلیمنٹ کو بے توقیر اور عدلیہ کواپنا دست نگر بنایا جارہا ہے ، 26ویں ترمیم کے بعد جو رہی سہی کسررہ گئی تھی وہ 27ویں ترمیم نے پوری کردی۔