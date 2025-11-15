صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب: 2 افسروں کے تقرر و تبادلے ،نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
پنجاب: 2 افسروں کے تقرر و تبادلے ،نوٹیفکیشن جاری

لاہور (آئی این پی)پنجاب حکومت نے 2اعلیٰ افسروں کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیئے ۔

 تقرری کے منتظر گریڈ 20کے افسر احمد ناصر عزیز ورک کو ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس انٹرنل اکاؤنٹی بلیٹی برانچ تعینات کر دیا گیا ہے جبکہ گریڈ 19کے افسر ایڈمنسٹریشن سی سی ڈی پنجاب تنویر حسین کو تبدیل کر کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس ہیومن ریسورس مینجمنٹ اینڈ ٹریننگ سی سی ڈی پنجاب تعینات کر دیا گیا ۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نصرت فتح علی خان کی آواز خدا کے قریب کر دیتی :شہناز گل

یوٹیوب سٹار شام ادریس اور اہلیہ سحر کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش

سابق شوہر سے خراب تعلقات نے بیٹی کی صحت پر گہرا اثر ڈالا:سلمیٰ حسن

شادی سے پہلے منی سکرٹ پہنتی تھی:فریال گوہر

دھرمیندر کی نجی ویڈیو لیک کرنے پر ممبئی کے ہسپتال کا سٹاف ممبر گرفتار

بالی ووڈ اداکارہ کامنی کوشل 98 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak