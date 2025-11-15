صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئمہ کرام کو ماہانہ 25ہزار وظیفہ دینے کیلئے فنڈز طلب

  • پاکستان
لاہور(آئی این پی)آئمہ کرام کو ماہانہ 25ہزار روپے کاوظیفہ دینے کے لئے فنڈز مانگ لئے گئے ، پنجاب حکومت نے محکمہ خزانہ کو آئمہ کرام کیلئے بجٹ مختص کرنے کی ہدایت کر دی ۔

تفصیلات کے مطابق آئمہ کرام کیلئے سالانہ 20ارب روپے کے فنڈز رکھنے کی سفارش کی گئی ہے ، حکومت کی جانب سے آئمہ کرام کوماہانہ25ہزارروپے وظیفہ دیاجائے گا جس کیلئے ماہانہ ایک ارب63کروڑروپے درکارہوں گے ، وظیفہ پروگرام کابجٹ محکمہ اوقاف کے ذریعے خرچ کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق پنجاب میں آئمہ کرام کی رجسٹریشن اورجیو ٹیگنگ کاعمل جلدمکمل ہوگا۔

