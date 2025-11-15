صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور سمیت دیگر ایئرپورٹس پر سیلف بورڈنگ کارڈ مشینیں نصب

  • پاکستان
مسافر ایئرپورٹ داخل ہوتے ہی از خود بورڈنگ کارڈ حاصل کر سکیں گے امیگریشن کے آئی بی ایم ایس سسٹم کیساتھ ایڈوانس ایپ منسلک ہوگی

لاہور (نیوز رپورٹر )علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت اسلام آباد اور کراچی کے ایئرپورٹس پر سیلف بورڈنگ کارڈ مشینیں نصب کر دی گئیں ،مسافر ایئرپورٹ داخل ہوتے ہی از خود بورڈنگ کارڈ حاصل کر سکیں گے ،امیگریشن کیلئے ایڈوانس پروفائلنگ ڈیٹا ای ایپ سے تصدیق ہوگی، ایف آئی اے امیگریشن عملہ ای ایپ کے ذریعے مسافروں کی کلیئرنس کر ے گا، ایف آئی اے امیگریشن کے آئی بی ایم ایس سسٹم کے ساتھ ایڈوانس ایپ کو منسلک کر دیا جائے گا۔ اس ایپ میں مسافر کسی بھی ملک جانے سے قبل اپنا تمام پروفائل ڈیٹا اس میں فیڈ کر دیں گے ،ای ایپ میں تمام ایئر لائن بھی شامل ہوں گی پاکستان سے سفر کرنے والے کسی بھی مسافر کو اپنے تمام کوائف بشمول وزٹ ویزا ملازمت کا ہو یا امیگریشن کیلئے وہ تمام کے تمام کوائف اس ایپ میں فیڈ کرنا ہوں گے ، کوائف کی مکمل فیڈنگ کے بعد ہی مسافر ایئر پوائنٹ لانچ میں داخل ہوں گے اور فوری طور پر ان کو بورڈنگ کارڈ بھی مل جائے گا اور امیگریشن کا ئونٹر پر پہنچتے ہی ان کی امیگریشن بھی منٹوں میں کلیئر ہو جائے گی ، پہلے بورڈنگ کارڈ کیلئے لمبی لائن لگتی تھی اورپھر امیگریشن کاؤنٹر پر طویل انتظار کرنا پڑتا تھا،تاہم اب صرف ون کلک کے بعد مسافر اپنی ایپ کے ذریعے ایڈوانس بورڈنگ کارڈ اور امیگریشن سے مستفید ہو سکیں گے ۔

