صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کیلئے خودمختار کمیشن قائم

  • پاکستان
صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کیلئے خودمختار کمیشن قائم

اسلام آباد (این این آئی)وفاقی حکومت نے صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کے ایکٹ 2021 کی شق 11 کے تحت صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کیلئے ایک خودمختار کمیشن قائم کر دیا ہے ۔

یہ کمیشن قانون کے تحت مقرر کردہ اختیارات استعمال کرے گا اور تفویض کردہ فرائض انجام دے گا۔ وزارت اطلاعات و نشریات سے جمعہ کو جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کمیشن کے ارکان میں پی آئی او،ای ڈی جی (ایکس آفیشیو)وزارت اطلاعات و نشریات، ڈائریکٹر جنرل ایچ آر (ایکس آفیشیو)وزارت انسانی حقوق، صحافیوں میں غلام نبی یوسفزئی، نیئر علی، نوید اکبر ، افضل بٹ، حسن عباس،محمد نواز رضا، طاہر حسن خان، تمثیلہ چشتی، نادیہ صبوحی اور خلیل احمد شامل ہیں۔

