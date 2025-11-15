صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق اٹارنی جنرل سردارمحمدخان کے قاتل کو 2بارسزائے موت

  • پاکستان
سابق اٹارنی جنرل سردارمحمدخان کے قاتل کو 2بارسزائے موت

مجرم روح اللہ کوقتل اوردہشتگردی کی دفعات میں سزاہوئی ،ملزم واقف خان بری

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )انسداد دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے سابق اٹارنی جنرل سردار محمد خان کے قتل میں ملوث مجرم کو 2 مرتبہ سزائے موت کا حکم سناتے ہوئے شریک ملزم واقف خان کو عدم ثبوت پر بری کر دیا، پراسیکیوٹر راجہ نوید نے کہامجرم روح اللہ 2013 میں پولیس کی حراست سے فرار ہوا تھا، مجرم نے 2010 میں تھانہ شالیمار کے علاقہ ایف ٹین میں سابق اٹارنی جنرل سردار محمد خان کو قتل کیا، پولیس نے آلہ قتل بھی برآمد کرلیا،مجرم روح اللہ کو قتل اور دہشتگردی کی دفعات میں دوبار سزائے موت ، پانچ لاکھ روپے ہرجانہ اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ کی سزا بھی سنائی گئی۔

