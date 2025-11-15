صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان،سعودیہ کاسٹرٹیجک ،دفاعی تعاون کومزیدمستحکم بنانے پراتفاق

  • پاکستان
پاکستان،سعودیہ کاسٹرٹیجک ،دفاعی تعاون کومزیدمستحکم بنانے پراتفاق

لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی سعودی جنرل سے ملاقات،نئے منصوبوں پرگفتگو سعودی قیادت نے دہشتگردی کیخلاف جنگ میں پاکستان کی خدمات کو سراہا ، آ ئی ایس پی آر

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضانے ریاض میں رائل سعودی آرمڈ فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات کی۔آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی سٹرٹیجک ، خصوصاً دفاعی تعاون کے فروغ کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا ۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے ، علاقائی امن واستحکام اور خود انحصاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔آ ئی ایس پی آر کے مطابق ریاض میں پاکستان سعودی عرب دفاعی صنعتی فورم کا خصوصی اجلاس بھی ہوا۔ پاکستان کے تینوں سروسز کے وفد کی قیادت لیفٹیننٹجنرل سید عامر رضا نے کی جبکہ سعودی وفد کی قیادت معاون وزیر دفاع برائے ایگزیکٹو امور، معالی خالد البیاری نے کی۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں مشترکہ منصوبوں کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا ، سعودی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی خدمات، قربانیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے اہم کردار کو سراہا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نصرت فتح علی خان کی آواز خدا کے قریب کر دیتی :شہناز گل

یوٹیوب سٹار شام ادریس اور اہلیہ سحر کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش

سابق شوہر سے خراب تعلقات نے بیٹی کی صحت پر گہرا اثر ڈالا:سلمیٰ حسن

شادی سے پہلے منی سکرٹ پہنتی تھی:فریال گوہر

دھرمیندر کی نجی ویڈیو لیک کرنے پر ممبئی کے ہسپتال کا سٹاف ممبر گرفتار

بالی ووڈ اداکارہ کامنی کوشل 98 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak