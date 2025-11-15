پاکستان،سعودیہ کاسٹرٹیجک ،دفاعی تعاون کومزیدمستحکم بنانے پراتفاق
لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی سعودی جنرل سے ملاقات،نئے منصوبوں پرگفتگو سعودی قیادت نے دہشتگردی کیخلاف جنگ میں پاکستان کی خدمات کو سراہا ، آ ئی ایس پی آر
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضانے ریاض میں رائل سعودی آرمڈ فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات کی۔آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی سٹرٹیجک ، خصوصاً دفاعی تعاون کے فروغ کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا ۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے ، علاقائی امن واستحکام اور خود انحصاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔آ ئی ایس پی آر کے مطابق ریاض میں پاکستان سعودی عرب دفاعی صنعتی فورم کا خصوصی اجلاس بھی ہوا۔ پاکستان کے تینوں سروسز کے وفد کی قیادت لیفٹیننٹجنرل سید عامر رضا نے کی جبکہ سعودی وفد کی قیادت معاون وزیر دفاع برائے ایگزیکٹو امور، معالی خالد البیاری نے کی۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں مشترکہ منصوبوں کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا ، سعودی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی خدمات، قربانیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے اہم کردار کو سراہا ۔