پختو نخوا :سی ٹی ڈی ،پولیس کاآپریشن، 4دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
قاسم ، شاہد اور ساحر عرف پاٹا کوہاٹ میں فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے ایک دہشتگرد میرکلام بانڈہ میں ہلاک ، چاروں دہشتگردی کے مقدمات میں نامزد

پشاور(اے پی پی)کوہاٹ میں محکمہ انسداد دہشت گردی اور پولیس نے کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں تین مطلوب اور سرگرم دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ۔یہ آپریشن تھانہ ایم آر ایس کوہاٹ کی حدود میں کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت محمد قاسم ، شاہد اور ساحر عرف پاٹا کے ناموں سے ہوئی جو اہلکاروں کے قتل اور دہشتگردی کے مقدمات میں نامزد تھے ۔ ادھر کرک کے علاقے میر کلام بانڈہ میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوگیا۔ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا کہ ہلاک دہشت گرد مختلف سنگین مقدمات میں نامزد تھا۔

