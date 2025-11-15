صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان ،معدنیات کی پراسیسنگ کیلئے پاک چین مشترکہ منصوبے کا آغاز

بلوچستان ،معدنیات کی پراسیسنگ کیلئے پاک چین مشترکہ منصوبے کا آغاز

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر )خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل (ایس آئی ایف سی) کے تعاون سے معدنی شعبے میں انقلاب برپا ہوگیا،ایس آئی ایف سی کی معاونت سے بلوچستان کی خوشحالی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے ۔

 بلوچستان میں معدنیات کی جدید بنیادوں پرپراسیسنگ کیلئے پاک چین مشترکہ منصوبے کا آغاز ہوگیا ،اس ضمن میں سی پیک کے تحت چینی کمپنی گوانگ ڈونگ ہنڈر اور سانجرانی مائننگ کمپنی کے مابین معدنی ترقیاتی منصوبہ کا معاہدہ طے پا گیا۔معدنیات کی بہتر اور موثر پراسیسنگ سے پیداوار کی مقدار اور معیار میں اضافہ ہوگا۔سی پیک کے ترقیاتی اہداف کے مطابق یہ منصوبہ پاکستان کے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔  

