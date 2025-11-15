صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیرپور ساون فیلڈ میں نئے گیس ذخائر دریافت

  • پاکستان
خیرپور ساون فیلڈ میں نئے گیس ذخائر دریافت

کراچی (کامرس رپورٹر) صوبہ سندھ میں نئے گیس ذخائر کی دریافت سے ملکی توانائی شعبے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ۔

پاکستان پٹرولیم لمیٹڈ نے خیرپور ساون فیلڈ میں نئی دریافت سے متعلق تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جدید تکنیکی ڈرلنگ کے نتیجے میں پہلی مرتبہ علاقے میں نئے ذخائر کی نشاندہی ہوئی۔ پی پی ایل کے مطابق خیرپور ساون فیلڈ میں کنویں کی کھدائی 16 ستمبر 2024 کو شروع کی گئی تھی۔اس فیلڈ میں پہلی مرتبہ ڈرلنگ کا عمل جدید ٹیکنیکل انداز میں مکمل کیا گیا۔

