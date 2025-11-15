صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمالی وزیر ستان:مشران کا جرگہ ریاستی اداروں سے تعاون کا عزم

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر )شمالی وزیرستان کے ملک و مشران اور قبائلی عمائدین نے اہم جرگہ منعقدکیا ، جنرل آفیسر کمانڈنگ میرانشاہ نے شرکا کا خیرمقدم کیا اور علاقے میں امن کے قیام میں قبائلی عمائدین کے کردار کو سراہا ۔

جرگے میں شمالی وزیرستان اور بنوں میں سکیورٹی صورتحال، انسداد دہشتگردی اور فلاحی کاموں پر تفصیلی بات چیت ہوئی ۔جی او سی نے دہشتگردی کے واقعات میں افغان دہشتگردوں کے ملوث ہونے پر روشنی ڈالی اور فوج، سول انتظامیہ اور عوام کے مشترکہ ردعمل کے مزید مو ٔثر ہونے پر زور دیا ۔قبائلی رہنماؤں نے امن و امان کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کیں اور ریاستی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا۔جرگے کا اختتام پر قومی یکجہتی اور ملکی سلامتی کی دعا کی گئی ۔ 

