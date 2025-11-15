صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ :پی آئی ڈی سی ہا ئوس دھماکا کیس ، 20 سال سے قید دو بھائی بری

  • پاکستان
سپریم کورٹ :پی آئی ڈی سی ہا ئوس دھماکا کیس ، 20 سال سے قید دو بھائی بری

اسلام آباد (اے پی پی)سپریم کورٹ نے کراچی کے پی آئی ڈی سی ہا ئوس کے باہر 2005 میں ہونے والے خوفناک دھماکے کے مقدمے میں 20 سال سے قید دو بھائیوں عبدالعزیز خان اور منگلا خان کو ناقص شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا۔

 عدالت نے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے سزائیں برقرار رکھنے کے فیصلے کالعدم قرار دے دیدئیے جبکہ عبدالحمید بگٹی کی بریت کے خلاف دائر درخواست بھی مسترد کر دی ،عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ کے دونوں مرکزی گواہ ٹریفک کانسٹیبل محمد اشرف اور ٹیکسی ڈرائیور ظہیر شاہ موقع واردات پر موجودگی ثابت نہ کر سکے اور ان کے بیانات تضادات سے بھرے تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آسٹریلیا: 374 بیگ پائپرز نے انوکھے ریکارڈ پر نظریں جما لیں

برطانیہ:جعلی نیول ایڈمرل کی جنگی یادگار کی تقریب میں شرکت

کیوبا کی ایک تہائی آبادی چکن گونیا اور ڈینگی سے متاثر

برطانوی کمپنی کی زیر آب بیس بنانے کی تیاری

سائنسدانوں نے ‘شیطانی مکھی’ دریافت کرلی

خاتون کی خود سے تخلیق کردہ ورچوئل ساتھی سے شادی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak