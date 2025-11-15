سپریم کورٹ :پی آئی ڈی سی ہا ئوس دھماکا کیس ، 20 سال سے قید دو بھائی بری
اسلام آباد (اے پی پی)سپریم کورٹ نے کراچی کے پی آئی ڈی سی ہا ئوس کے باہر 2005 میں ہونے والے خوفناک دھماکے کے مقدمے میں 20 سال سے قید دو بھائیوں عبدالعزیز خان اور منگلا خان کو ناقص شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا۔
عدالت نے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے سزائیں برقرار رکھنے کے فیصلے کالعدم قرار دے دیدئیے جبکہ عبدالحمید بگٹی کی بریت کے خلاف دائر درخواست بھی مسترد کر دی ،عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ کے دونوں مرکزی گواہ ٹریفک کانسٹیبل محمد اشرف اور ٹیکسی ڈرائیور ظہیر شاہ موقع واردات پر موجودگی ثابت نہ کر سکے اور ان کے بیانات تضادات سے بھرے تھے ۔