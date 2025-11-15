صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی وفد سے رسمی مصافحہ کو ملاقات قرار دینا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل :معاون خصوصی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاحت سردار یاسر الیاس خان نے لندن میں جاری عالمی سیاحتی نمائش کے دوران اسرائیلی وفد سے مبینہ ملاقات کی سوشل میڈیا پر خبروں کی سختی سے تردید کی ہے ۔

جمعے کو ان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا سوشل میڈیا پر گزشتہ شب سے متعدد گمراہ کن دعوے گردش کر رہے تھے جن میں کہا جا رہا تھا معاون خصوصی نے کسی اسرائیلی وزیر یا سرکاری نمائندے سے ملاقات کی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا یہ تمام خبریں حقائق کے برخلاف اور من گھڑت ہیں۔انہوں نے بتایا وہ لندن میں پاکستان کے سرکاری پویلین کی بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کر رہے ہیں جہاں دنیا کے 184 ممالک شریک ہیں اور ہر ملک کے نمائندے سفارتی پروٹوکول کے تحت مختلف پویلینز کا دورہ کرتے ہیں۔نمائش کے دوسرے دن غیرملکی وفد پاکستانی پویلین پر آیا جس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اسرائیل سے تھا۔سردار یاسر الیاس کے مطابق اس دوران صرف رسمی مصافحہ خیرمقدمی جملے اور معلوماتی تعارف ہوا جو عالمی سفارتی آداب اور نمائش کے ضابطۂ اخلاق کا لازمی حصہ ہے ۔ اسے کسی قسم کی ملاقات یا سیاسی رابطہ قرار دینا سراسر غیرذمہ دارانہ طرز عمل ہے ۔

