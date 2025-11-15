بلوچستان اسمبلی:بچوں کی شادی کی ممانعت کا بل منظور،اپوزیشن کااحتجاج
کوئٹہ (سٹاف رپورٹر، سٹی رپورٹر) بلوچستان اسمبلی میں جمعہ کو بچوں کی شادی ممانعت 2025 کا بل منظور کر لیا گیا۔
صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ نے بل اسمبلی میں پیش کیا۔ اپوزیشن ارکان نے شدید احتجاج کیا، سپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا اور "بل نا منظور" کے نعرے لگائے ۔ قائد حزب اختلاف یونس عزیز زہری نے کہا کہ بل ناقابل قبول ہے اور اس کے خلاف عدالت جائیں گے ۔ احتجاج کے دوران اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اجلاس کے دوران وزیراعلی بلوچستان میرسرفراز بگٹی نے کہا کہ پارٹی منشور کے مطابق قانون سازی کی گئی اور رائے شماری کے بعد بل منظور ہوا۔ مولانا ہدایت الرحمن کے غیر پارلیمانی الفاظ ایوان کی کارروائی سے حذف کر دیے گئے ،بل کے متن میں کہا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کا معاہدہ کرنے والے مرد کو سزا دی جائے گی۔کم عمری کی شادی کی ممانعت کے بل میں مزید کہا گیا کہ یہ سزا تین سال تک ہوسکتی ہے ، 2 سال سے کم نہیں ہوگی۔بل کے متن کے مطابق سزا کے ساتھ 2 لاکھ تک جرمانہ ہوگا، جو1 لاکھ سے کم نہیں ہوگا، جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 3 ماہ کی سزا بھگتنا ہوگی۔صوبائی اسمبلی سے منظور کیے گئے بل میں یہ بھی کہا گیا کہ کم عمری کی شادی کرانے والے ، اس کی ترویج اور حوصلہ افزائی کرنے والے کو بھی سزا ملے گی۔بل منظور ہونے کے بعد سپیکر نے اسمبلی اجلاس 17 نومبر تک ملتوی کر دیا۔