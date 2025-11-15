صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27ویں ترمیم کیخلاف وکلا کا احتجاج، مستعفی ججزسے یکجہتی

  • پاکستان
27ویں ترمیم کیخلاف وکلا کا احتجاج، مستعفی ججزسے یکجہتی

کراچی، لاہور میں عدالتی بائیکاٹ ،کراچی سٹی کورٹ کا گیٹ بند ،دھرنا کوئی ترمیم نہیں رہے گی، آئینی عدالت کا بائیکاٹ کرینگے ،لاہور ہائیکورٹ بار

لاہور (کورٹ رپورٹر، نیوز ایجنسیاں) 27ویں ترمیم کے خلاف وکلا نے یوم سیاہ منایا اور احتجاج کیا ،مستعفی ہونے والے ججوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا،کراچی، لاہور میں وکلا نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا ، وکلا نے کراچی سٹی کورٹ کے گیٹ بند کردیئے اور زبردست نعرے بازی کی ،حیدر آباد میں دکلا نے دھرنا دیا ، لاہور بار نے یوم سیاہ منایا ۔ لاہور ہائیکورٹ بارایسوسی ا یشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ اجلاس میں یوم سیاہ مناتے ہوئے مکمل ہڑتال کا اعلان کردیا،صدر لاہور ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن آصف نسوانہ نے کہا ہے کہ صدر اور وزیراعظم بھی آئینی ترمیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،انہوں نے سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے گئے ایک ہی ڈر ہے کہ کوئی جج بانی پی ٹی آئی کو ریلیف نہ دے دے ، صدر لاہور ہائیکورٹ بار آصف نسوانہ نے کہا کہ نہ چھبیسویں ترمیم رہے گی اور نہ ہی ستائسویں ترمیم رہے گی ہم وکلا کی اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں اور مقاصد حاصل ہونے تک اسکو چلائیں گے میں منصور علی شاہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ۔ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن مبشر رحمن نے کہا کہ جمعرات کو جنرل ہاؤس اجلاس ہو گا اور اس کے بعد ریلی نکالیں گے ہم جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کو دعوت دیتے ہیں وہ آئیں اور بار سے خطاب کریں ، دیگر جج استعفیٰ دیں اور باہر آئیں ۔ سینئر وکیل اشتیاق اے خان نے کہا کہ کے پی کے ، سندھ اور لاہور ہائیکورٹ سے بہت ججز استعفیٰ دیں گے نہ چھبیسویں ترمیم رہے گی ، نہ ستائسویں ترمیم رہے گی اور نہ یہ فارم 47 کی حکومت رہے گی ، امین الدین خان کو آئینی عدالت کا چیف بنا کر اپنے منہ پر کالک ملی ہے ،آئین کا جنازہ نکالا گیا ہے سپریم کورٹ کی قل خوانی کی گئی ہے منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کا استعفیٰ پٹرول بم ہے ، اشتیاق اے خان نے کہا کہ بار یہ مطالبہ کرتی ہے کہ حلف لینے والے ججز استعفیٰ دے دیں ، استعفیٰ دینے والے ججوں کو ہم کندھوں پر بٹھائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آسٹریلیا: 374 بیگ پائپرز نے انوکھے ریکارڈ پر نظریں جما لیں

برطانیہ:جعلی نیول ایڈمرل کی جنگی یادگار کی تقریب میں شرکت

کیوبا کی ایک تہائی آبادی چکن گونیا اور ڈینگی سے متاثر

برطانوی کمپنی کی زیر آب بیس بنانے کی تیاری

سائنسدانوں نے ‘شیطانی مکھی’ دریافت کرلی

خاتون کی خود سے تخلیق کردہ ورچوئل ساتھی سے شادی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak