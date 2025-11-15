27ویں ترمیم کیخلاف وکلا کا احتجاج، مستعفی ججزسے یکجہتی
کراچی، لاہور میں عدالتی بائیکاٹ ،کراچی سٹی کورٹ کا گیٹ بند ،دھرنا کوئی ترمیم نہیں رہے گی، آئینی عدالت کا بائیکاٹ کرینگے ،لاہور ہائیکورٹ بار
لاہور (کورٹ رپورٹر، نیوز ایجنسیاں) 27ویں ترمیم کے خلاف وکلا نے یوم سیاہ منایا اور احتجاج کیا ،مستعفی ہونے والے ججوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا،کراچی، لاہور میں وکلا نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا ، وکلا نے کراچی سٹی کورٹ کے گیٹ بند کردیئے اور زبردست نعرے بازی کی ،حیدر آباد میں دکلا نے دھرنا دیا ، لاہور بار نے یوم سیاہ منایا ۔ لاہور ہائیکورٹ بارایسوسی ا یشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ اجلاس میں یوم سیاہ مناتے ہوئے مکمل ہڑتال کا اعلان کردیا،صدر لاہور ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن آصف نسوانہ نے کہا ہے کہ صدر اور وزیراعظم بھی آئینی ترمیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،انہوں نے سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے گئے ایک ہی ڈر ہے کہ کوئی جج بانی پی ٹی آئی کو ریلیف نہ دے دے ، صدر لاہور ہائیکورٹ بار آصف نسوانہ نے کہا کہ نہ چھبیسویں ترمیم رہے گی اور نہ ہی ستائسویں ترمیم رہے گی ہم وکلا کی اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں اور مقاصد حاصل ہونے تک اسکو چلائیں گے میں منصور علی شاہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ۔ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن مبشر رحمن نے کہا کہ جمعرات کو جنرل ہاؤس اجلاس ہو گا اور اس کے بعد ریلی نکالیں گے ہم جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کو دعوت دیتے ہیں وہ آئیں اور بار سے خطاب کریں ، دیگر جج استعفیٰ دیں اور باہر آئیں ۔ سینئر وکیل اشتیاق اے خان نے کہا کہ کے پی کے ، سندھ اور لاہور ہائیکورٹ سے بہت ججز استعفیٰ دیں گے نہ چھبیسویں ترمیم رہے گی ، نہ ستائسویں ترمیم رہے گی اور نہ یہ فارم 47 کی حکومت رہے گی ، امین الدین خان کو آئینی عدالت کا چیف بنا کر اپنے منہ پر کالک ملی ہے ،آئین کا جنازہ نکالا گیا ہے سپریم کورٹ کی قل خوانی کی گئی ہے منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کا استعفیٰ پٹرول بم ہے ، اشتیاق اے خان نے کہا کہ بار یہ مطالبہ کرتی ہے کہ حلف لینے والے ججز استعفیٰ دے دیں ، استعفیٰ دینے والے ججوں کو ہم کندھوں پر بٹھائیں گے ۔