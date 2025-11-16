اردن کے شاہ عبداللہ کی وزیراعظم سے ملاقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق
آمد پر جے ایف 17 تھنڈر طیاروں نے شاہی طیارے کو حفاظتی حصار میں لیا،ایئربیس پہنچنے پرصدر آصف زرداری، شہباز شریف نے استقبال کیا، وزیراعظم سے ملاقات میں فیلڈ مارشل بھی شریک میڈیا، ثقافت اور تعلیم سے متعلق 4معاہدے ،سٹریٹجک،اقتصادی تعلقات بڑھانے کا عزم،غزہ پر گفتگو،روابط مضبوط کرنے پراتفاق،افغانستان اور بھارت سے متعلق حالیہ پیشرفت سے آگاہ کیا گیا
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) اردن کے شاہ عبداللہ دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ، پرتپاک استقبال ، وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں دوطرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا جبکہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدوں اورمفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ بھی ہوا۔صدرِ مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے اردن کے شاہ عبداللہ کا نور خان ایئر بیس پہنچنے پر استقبال کیا،وفاقی وزرا، خاتون اوّل آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی اس موقع پر موجود تھے ۔قبل ازیں پاکستانی فضائی حدود میں آمد پر پاک فضائیہ کے جے ایف 17تھنڈر طیاروں نے شاہی طیارے کو اسلام آباد تک حفاظتی حصار فراہم کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا شاہ عبداللہ کا دورہ دوطرفہ تعلقات کو نئی سٹریٹجک جہت دے گا۔پاکستان اور اردن کے تعلقات تاریخی برادری، باہمی اعتماد اور مشترکہ اقدار کی بنیاد پر قائم ہیں۔
بعد ازاں اردن کے شاہ عبداللہ کا وزیراعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا، شہباز شریف اور شاہ عبداللہ دوئم نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ شاہ عبداللہ کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے ۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے اردن کے شاہ عبداللہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا، شاہ عبداللہ نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کے ارکان کا اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے تعارف کرایا جبکہ اردن کے شاہ نے بھی اپنے وفد کے ارکان کو وزیراعظم شہباز شریف سے متعارف کرایا۔ شاہ عبداللہ نے وزیراعظم ہاؤس کے سبزہ زار میں پودا بھی لگایا۔دونوں رہنماؤں میں ملاقات کے دوران بات چیت میں دوطرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت، سائنس و ٹیکنالوجی، تعلیم کے ساتھ ساتھ دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا، دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور اردن کے درمیان سٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے ، علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر باہمی فائدہ مند تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا،وزیراعظم نے شاہ عبداللہ دوئم ابن الحسین کے دورہ پاکستان کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے پاکستان اور اردن کے درمیان پائیدار دوستی کے ثبوت کے طور پر اجاگر کیا۔
شاہ عبداللہ نے غزہ تنازع کے ساتھ ساتھ جنگ کے بعد غزہ میں استحکام اور انسانی ہمدردی کی کوششوں میں اردن کے کردار کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کی تعریف کی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی، امن کے اقدامات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔فلسطین کے معاملے پر دونوں رہنماؤں نے جنگ کے بعد غزہ کے حوالے سے پاکستان اور اردن کے اصولی مؤقف بشمول غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کے حوالے سے کسی بھی سمجھوتے سے گریز کو تسلیم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے شرم الشیخ میں دستخط ہوئے غزہ امن معاہدے کے حوالے سے آٹھ عرب اسلامی ممالک، جو امریکا کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ بندی پر کام کر رہے ہیں ،کے درمیان روابط مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔وزیراعظم نے اردن کے شاہ کو پاکستان کے پڑوس بالخصوص افغانستان اور بھارت میں ہونے والی حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ شاہ عبداللہ نے خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں پاکستان کے کلیدی کردار کا اعتراف کیا، شاہ عبداللہ نے اپنے دورہ کے دوران گرمجوشی سے مہمان نوازی پر پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔
تقریب میں دونوں رہنماؤں نے شرکت کی۔ پاکستان اور اردن نے تعلیم ، ثقافت اور میڈیا کے شعبوں میں چار معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا ، ثقافتی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اردن کے نائب وزیر اعظم ایمن صفادی کے مابین ہوا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن لمیٹڈ اور جارڈن ریڈیو اینڈ ٹیلیویژن کے درمیان تعاون کے معاہدے اور پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن اور جارڈن ریڈیو اینڈ ٹیلیویژن کارپوریشن کے درمیان تعاون کے معاہدوں کا تبادلہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اﷲ تارڑ اور اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ایمن صفادی کے مابین ہوا۔ یونیورسٹی آف جارڈن میں اردو اور مطالعہ پاکستان کی چیئرز کے قیام کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ایمن صفادی کے مابین ہوا۔ وزیر اعظم نے شاہ عبداللہ اور ان کے ساتھ آنے والے وفد کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر،وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ، وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی ملاقات میں موجود تھے ۔