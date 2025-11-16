ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ، کل سلامتی کونسل میں ووٹنگ، روس نے بھی متبادل قرارداد پیش کردی
منصوبے میں مستقبل میں ممکنہ فلسطینی ریاست کا ذکر موجود ،رکن ممالک عارضی بین الاقوامی استحکام فورس تشکیل دے سکیں گے ،پاکستان قراردادکی فوری منظوری کا حامی روسی قرارداد کے مسودے میں بورڈ آف پیس کا قیام ، بین الاقوامی فورس کی تشکیل اور ٹرمپ کا نام شامل نہیں ،اسرائیل نے مزید 15فلسطینیوں کی لاشیں واپس کردیں
نیویارک(اے ایف پی)اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں (کل )پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی توثیق کے حوالے سے قرارداد کیلئے رائے شماری ہوگی جبکہ روس نے بھی متبادل قرارداد پیش کردی ہے ۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے امریکا نے 15 رکنی سلامتی کونسل میں باضابطہ طور پر اس مسودے پر بات چیت شروع کی تھی، جس کا مقصد دو سالہ اسرائیل حماس جنگ میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد کے اقدامات طے کرنا اور ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے کی حمایت حاصل کرنا ہے ۔منصوبے کے تحت غزہ کے عبوری انتظامی ڈھانچہ(بورڈ آف پیس)کی صدارت ٹرمپ کے پاس ہوگی،جس کا مینڈیٹ 2027 کے آخر تک ہوگا۔ رکن ممالک ایک عارضی بین الاقوامی استحکام فورس تشکیل دے سکیں گے جو اسرائیل، مصر اور نئے تربیت یافتہ فلسطینی پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر سرحدی علاقوں کی سکیورٹی اور غزہ کوہتھیاروں سے پاک کرنے میں مدد کرے گی۔
پچھلے مسودوں کے برعکس منصوبے کے تازہ ترین متن میں مستقبل میں ممکنہ فلسطینی ریاست کا بھی ذکر موجود ہے ۔امریکا اور کئی عرب و مسلم اکثریتی ممالک مصر، سعودی عرب اور ترکی نے جمعہ کے روز سلامتی کونسل سے اس قرارداد کی جلد منظوری کی اپیل کی تھی اورایک مشترکہ بیان میں کہاتھاکہ امریکا، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، انڈونیشیا، پاکستان، اردن اور ترکی سلامتی کونسل کے زیرِ غور مسودہ کی مشترکہ حمایت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی فوری منظوری چاہتے ہیں۔اسی دوران روس نے ایک متبادل مسودہ کونسل کے ارکان کو بھیجا ہے جس میں نہ تو ’’بورڈ آف پیس‘‘کے قیام کی اجازت دی گئی ہے اور نہ ہی غزہ میں فوری طور پر بین الاقوامی فورس تعینات کرنے کی تجویز شامل ہے ۔روسی مسودہ جنگ بندی تک پہنچنے والی کوششوں کا خیرمقدم کرتا ہے لیکن اس میں ٹرمپ کا نام شامل نہیں کیاگیا۔اس قرارداد میں کہاگیاہے کہ سیکرٹری جنرل ایک رپورٹ پیش کریں جس میں غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے جبکہ امریکا نے جنگ بندی کو ’’نازک‘‘قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کا مسودہ منظور نہ ہوا تو خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائیک والز نے واشنگٹن پوسٹ کے ایک مضمون میں لکھاہے کہ اس قرارداد کی مخالفت یا تو حماس کی حکمرانی کے جاری رہنے کے حق میں ووٹ ہے یا اسرائیل کے ساتھ جنگ دوبارہ بھڑکانے کے مترادف ہے ۔سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ کونسل کے زیادہ تر ارکان امن منصوبے کے اصولوں کے حامی ہیں مگر امریکی متن کے بعض نکات پر سوالات موجود ہیں ، جس میں سلامتی کونسل کی نگرانی کے طریقہ کار کا فقدان، فلسطینی اتھارٹی کے کردار کی وضاحت اور بین الاقوامی استحکام فورس کے مینڈیٹ کی تفصیلات مبہم ہیں۔روسی مشن کا کہنا ہے کہ اس کے متبادل مسودے میں دو ریاستی حل کے اصول کو شامل کیا گیا ہے ، جو امریکی مسودے میں پوری طرح نہیں جھلکتا۔دوسری طرف اسرائیل نے 73 سالہ اسرائیلی یرغمالی مینی گوڈارڈ کی باقیات کے بدلے مزید 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کردیں ۔
غزہ کی وزارتِ صحت نے تصدیق کی ہے کہ ریڈ کرا س کے ذریعے 15 فلسطینیوں کی لاشیں موصول ہوئی ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے بھیجی گئی فلسطینیوں کی لاشوں کی مجموعی تعداد 330 ہوگئی،جن میں سے صرف 97 کی شناخت کی جا سکی ہے کیوں کہ یہ لاشیں انتہائی بوسیدہ حالت میں اور تشدد زدہ ہونے کے باعث ناقابل شناخت ہیں۔جنگ بندی معاہدے کے تحت 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کو 25 یرغمالیوں کی باقیات واپس مل چکی ہیں جبکہ مزید 3 لاشیں ابھی غزہ میں ملبے تلے موجود ہیں ۔معاہدے کے تحت ہر ایک اسرائیلی یرغمالی یا اس کی باقیات کے بدلے اسرائیل 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کرتا ہے ۔