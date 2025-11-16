صوفی کرکٹر اور جاسوس پاکستان کا گیم آف تھرونز : عمران دور میں بشریٰ بی بی سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہیں: برطانوی جریدہ
فیصلہ سازی میں روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے پرسابق وزیراعظم اصلاحاتی ایجنڈ ا نافذ نہ کرسکے ، حساس ادارہ معلومات بشریٰ تک پہنچاتا ، پیش گوئیاں درست ہونے پرعمران کا یقین مزید پکا فیض حمید نے بشریٰ بی بی کو نہایت باریک مگر مؤثر طریقے سے استعمال کیا:دی اکانومسٹ، عمران کے فیصلوں کے پیچھے جھوٹ ، بہتان کا پورا نظام ،اقتدار پرقبضہ کیلئے سازشیں کیں :عطاتارڑ،حنیف عباسی وزیراعظم کاسرکاری فیصلے بیوی سے پوچھ کر کرناشرمناک، بنی گالا کو منی گالا بنایا:عون چودھری، طلال، شرم آتی ہے بات کس سطح تک جا پہنچی تھی :شیری رحمن ،قانونی چارہ جوئی کرینگے :پی ٹی آئی
لندن (مانیٹرنگ ڈیسک )برطانوی جریدے ’’ دی اکانومسٹ‘‘ نے سابق وزیراعظم پاکستان و بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بارے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ 2018 میں عمران خان کے وزیراعظم بننے کے بعدان کے دور حکومت میں ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سرکاری فیصلوں پر اثرانداز ہوتی رہیں، عمران خان کی فیصلہ سازی پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی اور نتیجۃً عمران اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے ۔دی اکانومسٹ نے ‘صوفی، کرکٹر اور جاسوس پاکستان کا گیم آف تھرونز’کے عنوان سے جاری خصوصی رپورٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کی اپنی روحانی مشیر سے شادی نے ملک کو حیران کر دیا تھا، اب سابق خاتون اول یہ فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں یا جیل میں ہی رہتے ہیں۔
سینئر صحافی اوون بینیٹ جونز نے رپورٹ میں سابق وزیراعظم کی بشریٰ بی بی سے تیسری شادی کے بعد نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے لکھا ہے کہ 2010 کی دہائی کے وسط میں عمران خان ایک کمزور اور مایوس کن دور سے گزر رہے تھے ، 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو فتح دلانے کے بعد وہ ملک میں گھر گھر پہچانے جانے والے نام بن گئے لیکن جب وہ عمر کی 60 کی دہائی میں داخل ہوئے تو وہ سیاست میں کوئی نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتے تھے ۔رپورٹ میں مبصرین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 2018 میں عمران خان کے وزیراعظم بننے کے بعد سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ، اُن کی روحانی رہنما نے عمران خان کی سیاسی زندگی پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ۔رپورٹ کے مطابق عمران خان کے ڈرائیور اور گھر کے سابق ملازمین نے دعویٰ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی کے آنے کے بعد گھر میں عجیب و غریب رسومات شروع ہوئیں، جیسے عمران خان کے سر کے گرد کچے گوشت کو گھمانا، لال مرچیں جلانا، روزانہ سیاہ بکرے یا مرغیوں کے سر قبرستان میں پھنکوانا اور کبھی کبھار زندہ سیاہ بکرے منگوانا، علاقے کے قصائی نے بھی ایسے آرڈرز کی تصدیق کی۔
دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے ایک رشتے دار نے جہانگیر ترین کو بتایا کہ وہ کالا جادو کرتی ہیں، تاہم پی ٹی آئی نے ان باتوں کو ناراض ملازمین کی پھیلائی ہوئی بے بنیاد کہانیاں قرار دیا۔ کچھ عرصے بعد ایک دعوت میں جہانگیر ترین سے ملاقات کے دوران بشریٰ بی بی نے خود جہانگیر ترین سے کہا کہ انہوں نے سفید کپڑے اس لیے پہنے ہیں تاکہ آپ مجھے کالے جادو والی عورت نہ سمجھیں۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ انہوں نے اسی رات سمجھ لیا کہ پی ٹی آئی میں ان کا مستقبل نہیں اور بعد میں پارٹی چھوڑ دی ۔برطانوی جریدے کے مطابق عون چودھری بھی اسی وجہ سے زیرِ عتاب آئے اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا، گھر کے عملے اور قریبی ساتھیوں کے مطابق عمران خان سیاسی اور سرکاری فیصلوں سے پہلے بشریٰ بی بی سے رائے لیتے تھے اور ان کے کہنے پر لوگوں کی تصاویر بھیج کر چہرہ شناسی کرواتے تھے یہاں تک کہ ایک بار فلائٹ چار گھنٹے تک رکی رہی کیونکہ بشریٰ بی بی کے مطابق اڑان کا وقت موزوں نہیں تھا۔
دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ پاکستان کے حساس ادارے کی بشریٰ بی بی میں دلچسپی کی پہلی علامت اُن کی عمران خان کے ساتھ خفیہ شادی کے فوراً بعد سامنے آئی۔ اگرچہ آئی ایس آئی نے یہ رشتہ نہیں کروایا تھا، لیکن ایسے اشارے ضرور موجود تھے کہ ادارہ اس تعلق سے فائدہ اٹھا رہا تھا، سابق انٹیلی جنس سربراہ جنرل فیض حمید نے بشریٰ بی بی کو نہایت باریک مگر مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ حساس ادارہ اپنے ایک افسر کے ذریعے آئندہ ہونے والے واقعات کی معلومات بشریٰ بی بی کے کسی پیر تک پہنچاتا، جو اُسے آگے بشریٰ بی بی تک منتقل کرتا اور یہ انفارمیشن بشریٰ بی بی عمران خان کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں، جب وہ پیش گوئیاں درست ثابت ہوتیں تو عمران خان کا اپنی اہلیہ کی بصیرت پر یقین مزید پکا ہو جاتا۔بشریٰ بی بی کے کردار پر اختلاف صرف سیاسی حلقوں تک محدود نہیں تھا، فوجی قیادت کے ساتھ عمران خان کے تعلقات بھی ایک مرحلے پر شدید کشیدگی کا شکار ہوگئے ۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعض سینئر اہلکاروں حتیٰ کہ جنرل باجوہ کو بھی شکایت تھی کہ عمران خان اپنی اہلیہ کی بات زیادہ سنتے ہیں، یہی وجہ تھی 2019 میں اُس وقت کے آئی ایس آئی چیف جنرل عاصم منیر کی برطرفی کو بھی بشریٰ بی بی سے جوڑا جاتا ہے ، 2022 میں اقتدار سے محرومی کے بعد عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں کے خلاف متعدد مقدمات قائم ہوئے ، آج دونوں جیل میں ہیں۔پی ٹی آئی کے کچھ رہنما سمجھتے ہیں اگر کوئی عمران کو فوج کے ساتھ مصالحت پر آمادہ کر سکتا ہے تو وہ بشریٰ بی بی ہی ہیں جو فوج سے مصالحت کی جانب جھکاؤ رکھتی ہیں لیکن عمران کے قریبی حلقے بتاتے ہیں کہ ان کی بہن علیمہ خان سمیت پارٹی کے سخت گیر عناصر مصالحت کے خلاف ہیں۔
دوسری جانب دی اکانومسٹ کی خصوصی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشریٰ تسکین نے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے بھی بشریٰ بی بی کے جادو ٹونے پر رپورٹنگ ہوتی رہی، لیکن ہم نے اس پر کام شروع کیا تو ہمارے لیے بہت ساری معلومات حیران کن تھیں، سب سے زیادہ بشریٰ بی بی کا روحانی بصیرت کا اوڑھا ہوا لبادہ تھا اور عمران خان کو جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا تو اس کے نتیجے میں ملک کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے ،عمران خان کے سیاسی وعدے صرف باتوں کی حد تک تھے ، ہم نے اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل ہوتے نہیں دیکھا، ہم نے ان کی پارٹی کے سینئر ممبران، ان کی کابینہ میں شامل وزرا، ان کے اراکین پارلیمنٹ سمیت درجنوں افراد سے رابطہ کیا تو اکثریت نے اعتراف کیا کہ عمران خان کی ناکامی کی وجوہات اسٹیلشمنٹ کے عنصر کے بجائے انتظامی تھیں۔
کالے جادو اور سیاست میں مداخلت سے متعلق سوال پر بشریٰ تسکین کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو جب بشریٰ بی بی کی شادی ہوئی تھی تو جمائمہ نے ایک ٹوئٹ کیا تھا، جس میں کالے جادو کا تذکرہ تھا لیکن بین الاقوامی میڈیا نے اس معاملے کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا ،اس کے بعد ہم جن جن لوگوں سے ملے اور جو ثبوت ہمارے ہاتھ آئے اس سے ہمارے لیے چیزیں آسان ہوتی چلی گئیں ۔ خاتون صحافی نے مزید کہا بشریٰ بی بی کے پاس گزشتہ برس بڑا اچھا موقع تھا وہ ایک بڑا کراؤڈ جمع کرنے میں کامیاب ہو چکی تھیں لیکن وہ پانی کے بلبلے کی طرح بہت جلد ایکسپوز ہوگئیں ۔
بشریٰ بی بی کی جانب سے طلاق لے کر عمران خان سے شادی کرنے سے متعلق انہوں نے بتایاجب اس حوالے سے ہماری خاور مانیکا سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بشریٰ بی بی بلا کی ذہین تھیں ، جو چیز ہمارے لیے دھماکے دار اور حیران کن چیز تھی وہ یہ کہ جب یہ خبر آئی کہ عمران خان کو ایک پیر اور روحانی شخصیت مل گئی ہے اور وہ ایک خاتون ہیں، عمران خان نے اپنی پیرنی سے شادی کر لی ہے تو یہ چیز ہمارے لیے ناقابل قبول فیکٹ کے طور پر سامنے آئی ۔ بشریٰ تسکین کا کہنا تھا کہ ‘بشریٰ بی بی کے پاس ایسے ذرائع تھے جو انہیں معلومات فراہم کرتے تھے ، اگر ان کے پاس روحانی طاقت ہوتی تو ان کا عمران خان، پی ٹی آئی کا اور ان کی حکومت کا وہ حال نہ ہوتا جو اب ہوچکا ، انہوں نے عوامی طور پر اور سیاسی طور پر کوئی چیز حاصل نہیں کی، میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ حکومت پاکستان کے روز مرہ کے معاملات، تقرر و تبادلے ، آنا جانا اور ملنا ملانا ہر چیز جادو اور علم کی بنیاد پر ہونے لگی تھی ، وہ اپنی حکومت کے فیصلے جادو اور روحانیت کی بنیاد پر کررہے تھے ۔
لاہور،کراچی ،فیصل آباد،اسلام آباد (کورٹ رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک ،دنیا نیوز،نیوز ایجنسیاں) مسلم لیگ ن کے رہنماؤں اور وفاقی و صوبائی وزرا نے سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کے حوالے سے شائع برطانوی جریدے کی رپورٹ پر اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ دی اکانومسٹ کے آرٹیکل میں جو بھی چھپا ہے وہ بالکل درست ہے ، ہم تو یہ پہلے بھی بتاتے رہے ، بانی پی ٹی آئی کے بعد بشریٰ بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہورہے ہیں۔چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے آرٹیکل کو جھوٹ، شر انگیزی اور کردار کشی قرار دیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیاجبکہ شیری رحمن کاکہنا تھا، شرم بھی آتی ہے کہ بات کس سطح تک جا پہنچی تھی ۔
تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ عمران خان کے دور کے جتنے فیصلے تھے وہ سب روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کرتی تھیں، عالمی جریدے بھی اب لکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے فیصلوں کے پیچھے جھوٹ اور بہتان کا پورا نظام موجود تھا، ان کے تمام اہم معاشی اور سیاسی فیصلے ان کی اہلیہ کرتی تھیں اورفیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہیں ،سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی ایسے ہی فیصلوں کے تحت وزارت اعلیٰ کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا ۔ عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2017 ء میں بانی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا ،یہ دعویٰ اس وقت کیا گیا جب بانی پی ٹی آئی نے پانامہ کیس واپس لینے کے لیے شہباز شریف پر دس ارب روپے کی پیشکش کا بے بنیاد الزام لگایا،بانی نے وزیراعظم شہباز شریف پر جھوٹا الزام عائد کیا تھا ۔
ایک سوال پر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ آئینی نوعیت کے کیسز سننے کے لیے الگ بینچ یا عدالت قائم ہونے سے عوام کو فائدہ ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کو عجلت میں منظور کرنے کا الزام درست نہیں ،جھوٹے بیانیوں اور پراپیگنڈے سے ملک کو نقصان پہنچ رہا اور حکومت حقائق کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے ، پی ٹی آئی کا بیانیہ بعض بیرونی عناصر خصوصاً افغانستان کے پراپیگنڈا کے ساتھ مل جاتا ہے جو پاکستان کیلئے خطرناک ہے ۔ ادھروزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ جو سرکار جادو ٹولے سے چلے ، اندازہ لگالیں اس نے ملک کے ساتھ اور کیا کیا کِیا ہوگا ،بزدار کی تقرری سے لے کر اہم ترین تقرری تک جادو ٹونے سے کام ہوتا رہا، گوگی، پنکی والا گٹھ جوڑ تھا، بزدار لگا کر فائدہ لینا تھا ،بانی پی ٹی آئی کو کنٹرول کر کے ہیرے کی انگوٹھی، پلاٹ، 190 ملین پاؤنڈ میں بشریٰ بی بی ملوث رہیں، کرپشن کی غضب کہانی نے بنی گالا کو منی گالا بنایا۔
وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ جو دوسرے کیلئے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے ، جو کرو گے وہ بھرو گے ، ایک حکومت نے میرے خلاف ناجائز ہیروئن کا کیس بنایا، کرپشن ختم کرنے کا نعرے لگانے والوں کے دور میں فرح گوگی، پنکی پیرنی جیسے کردار سامنے آئے ۔رانا ثنا نے مزید کہا کہ آج مہنگائی، غربت سے عام آدمی ناراض اور غصے میں ہے ، یہ مہنگائی ہماری لائی ہوئی نہیں، حکومت چاہتی ہے مہنگائی کم کی جائے لیکن آئی ایم ایف نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ نفرت اوربغض کی سیاست نے ملک کو کچھ نہیں دیا ، ایک آدمی کہتا تھا مجھ پر منشیات کا درست کیس بنایا گیا، اب معافیاں مانگ رہا ہے ، کرپشن ختم کرنے کے نام پر فرح گوگی اور پنکی کے کردارلائے گئے ۔مشیر وزیر اعظم و سینیٹر نے مزید کہا کہ معرکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کا ریڈ کارپٹ استقبال ہو رہا ہے ، معرکہ حق کے بعد بھارت پوری دنیا میں رسوا ہوا، پاکستان کو جو عزت ملی اس سے ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں گے ، سعودی عرب کی سرزمین کیلئے تن من دھن قربان کرنے کیلئے تیار ہیں۔
وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ اکانومسٹ نے وہی لکھا جو ہم بتاتے رہے ہیں ،بانی پی ٹی آئی نے اقتدار میں قابض رہنے کیلئے سازشیں کیں ، تحریک انصاف نے ہندوستان اور اسرائیل سے فنڈنگ لی ، تحریک انصاف کے حامی یہ آرٹیکل بار بار پڑھیں، 1992 کے بعد عمران خان کی صرف ایک ہی کوشش تھی کہ اقتدار میں آ جائیں۔وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ عوام کو خدمت کا درس دینے والے خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے تھے ، موجودہ وزیراعظم کا پوری دنیا میں استقبال جادو ٹونے کی بنیاد پر نہیں ہوتا ۔اُن کا کہنا تھا کہ آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک سب بشریٰ پیرنی کے ہاتھوں میں تھا، یہ شخص ایک نشست کے لیے پرویز مشرف کی منتیں کرتا رہا۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز عون چودھری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ برطانوی جریدے کے آرٹیکل میں جو بھی چھپا ہے وہ بالکل درست ہے ، شرمناک ہے کہ وزیراعظم سرکاری فیصلے بیوی سے پوچھ کر کرتے تھے ۔ 25کروڑ عوام کا مذاق بنایا گیا اس سے ملک کی عالمی سطح پر جگ ہنسائی ہوئی ہے ۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے بھی رپورٹ کو سو فیصد درست اور حقائق کے مطابق قرار دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بعد بشریٰ بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہورہے ہیں ،برطانوی جریدے نے جعلی پیرخانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا ،جو مخالفین کو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں وہ خود جعلی طریقے سے اپنی زوجہ تک پہنچائی جانے والی معلومات کو روحانیت سمجھتا تھا، 4 سال تک کوچ اور پیرنی نے بانی پی ٹی آئی کو بیوقوف بنایا۔عظمیٰ بخاری نے مزید کہا ہے کہ تبدیلی اور کرپشن کے خاتمے کے دعویدار سے بشریٰ بی بی حلال کرپشن کرواتی رہیں۔ پنکی،گوگی ،کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کوچار سال ڈگڈی پر نچایا، مخالفین کو دیوار میں چنوانے والوں کی روحانیت تین سال سے دفن ہو گئی ، آج مریم نواز کی حکومت میں بشریٰ بی بی کو جیل میں بی کلاس کی مکمل سہولیات مہیا کی جارہی ہیں ،یہ اپنا اپنا ظرف ہے ۔
ادھرپیپلزپارٹی کی رہنما و سینیٹر شیری رحمن نے کہا ہے کہ شرم بھی آتی ہے اور تشویش بھی ہوتی ہے کہ بات کس سطح تک جا پہنچی تھی، بشریٰ بی بی حساس اداروں سے معلومات لے کر کہتی تھی کہ یہ میری روحانی پیشگوئی ہے ، ہر فیصلہ، ہر تقرری، کابینہ کے فیصلے تک بشریٰ بی بی کرتی تھیں۔ عجیب و غریب چیزیں سامنے آرہی ہیں، کافی لوگوں نے یہ کہانی سنائی اور اس کی تصدیق بھی کی ،ایک غیر منتخب خاتون کے اشارے پر سب کچھ ہو رہا تھا، وہ حساس اداروں سے معلومات لے کر کہتی تھی کہ یہ میری روحانی پیشگوئی ہے ۔ شیری رحمن کا کہنا تھا کہ کوئی ناپسندیدہ ہو اِن کو تو اسے اگلے دن برطرف کیا جاتا تھا ، جہاز کے اڑنے کا وقت بھی بشریٰ بی بی متعین کرتی تھیں۔ دوسری طرف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے بشریٰ بی بی کے خلاف برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے آرٹیکل کو جھوٹ، شر انگیزی اور کردار کشی قرار دیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیاجبکہ خیبرپختونخوا حکومت نے بھی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عالمی فورم پر جانے کا اعلان کردیا۔
تفصیلات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ برطانوی جریدے میں شائع آرٹیکل شر انگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے ، اس آرٹیکل کا مقصد بشریٰ اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی ہے ،اس سے قبل بھی عدت جیسے گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہوئیں ، یہ بھی من گھڑت کہانی ہے ، ایسے ہتھکنڈوں سے بشریٰ بی بی کو نہیں توڑا جا سکے گا۔بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس وقت جب وہ جیل میں ہیں ہم اس قسم کے آرٹیکل کی مذمت کرتے ہیں، اس قسم کے آرٹیکل سپانسرڈ ہوتے ہیں اور ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے ۔ادھر خیبرپختونخوا حکومت کے وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دی اکانومسٹ میں شائع رپورٹ حقائق کے منافی، غیر مصدقہ کہانیوں اور سیاسی پراپیگنڈے پر مبنی ہے جس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرز حکمرانی کو جانبدارانہ انداز میں مسخ کر کے پیش کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں سنسنی خیز الزامات، گمنام ذرائع، گھریلو عملے کی افواہوں اور سیاسی مخالفین کے بیانات کو حقیقت بنا کر پیش کیا گیا جو صحافتی اصولوں کے سراسر منافی ہے ، گھریلو معاملات سے متعلق افواہوں کو تجزیے کا حصہ بنانا قابل مذمت ہے ، بشریٰ بی بی کی حکومتی معاملات میں مداخلت کا دعویٰ بے بنیاد ہے ۔انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن)والے خان سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی ڈراما رچاتے ہیں، اس مینڈیٹ چور ٹولے کو پاکستانی عوام نے مسترد کیا تو اب صحافت کو اپنے مذموم مقاصد کیلئے استعمال کررہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ عمران کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ، ایک طرف بے گناہ بشریٰ بی بی کو قید میں رکھا گیا اور دوسری طرف یہ اوچھے ہتھکنڈوں سے کردار کشی کر رہے ہیں۔ دی اکانومسٹ نے جو آرٹیکل شائع کیا ہم ضرور اس کے خلاف عالمی فورم پر جائیں گے ۔