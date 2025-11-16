صدر نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت ملازمت دوبارہ طے کرنے کا بل منظور کرلیا
صدر کی منظوری کے بعد دونوں ایوانوں سے پاس پاکستان آرمی،ایئرفورس ،نیوی ترمیمی بلز قانون کا حصہ بن گئے
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک )صدر آصف علی زرداری نے ہفتے کے روز 3 بلوں کی منظوری دے دی جن میں وہ بل بھی شامل ہے جس کے تحت چیف آف دی آرمی سٹاف (سی او اے ایس)فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت کو بطور چیف آف دی ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف) تقرری کے بعد دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے۔ صدر نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہونے والے پاکستان آرمی (ترمیمی)بل 2025 ،پاکستان ا یئر فورس (ترمیمی) بل 2025 اور پاکستان نیوی (ترمیمی) بل 2025 کی منظوری دی ،صدر کی منظوری کے بعد یہ تینوں ترمیمی بل قانون کا حصہ بن گئے ہیں۔آرمی ایکٹ کے مطابق آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے ، عہدے کی مدت 5 سال ہو گی جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کردیا گیا ، 27 ویں آئینی ترمیم میں اس بات کی منظوری بھی دی گئی تھی کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہو گا۔ آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی۔