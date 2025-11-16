ٹیرف اصلاحات کا منفی اثر نہیں ہوا، ڈیوٹی اور ٹیکس وصولی 25 فیصد بڑھ گئی : شہباز شریف
اصلاحات سے معاشی ترقی کی رفتار ہر دِن بہتر ہورہی، شواہد بھی کاروباری برادری اور قوم کے سامنے آرہے تمباکو، ٹائلز و دیگر شعبوں میں ٹیکس وصولی میں خامیاں دورکرنے کیلئے اقدامات کریں:اجلاس میں بریفنگ
اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تازہ ترین معاشی اعداد و شمار حکومتی معاشی اصلاحات کو درست ثابت کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں معاشی ترقی کی رفتار ہر دِن بہتر ہورہی ہے جس کے شواہد بھی کاروباری برادری اور قوم کے سامنے آرہے ہیں۔وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری اعلا میہ کے مطابق شہباز شریف نے ایف بی آر اصلاحات سے متعلق ہفتہ وار پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ رواں سال ہونے والی ٹیرف اصلاحات کا کوئی منفی اثر ریونیو وصولی پر مرتب نہیں ہوا بلکہ درآمدی سطح پر ڈیوٹیوں اور ٹیکس کی وصولی میں 25 فی صد اضافہ ہوا ہے۔
یہ اضافہ قابل ڈیوٹی مصنوعات کی مقدار میں صرف 3اعشاریہ6 فی صد اضافہ کے باوجود سامنے آیا ہے ۔جس سے یہ خدشہ بھی غلط ثابت ہوا کہ ٹیرف کم کرنے سے ریونیو وصولی میں کمی ہوجائے گی۔ ڈیوٹی فری امپورٹس میں 41اعشاریہ5 فی صد اضافہ ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ درآمدات میں بڑا اضافہ اُن مصنوعات میں ہوا ہے جو خام مال اور انٹرمیڈیٹ کے درجے میں آتی ہیں۔ اسے نچلی سطح پر پیداواری اثرات میں نمایاں بہتری کی علامت قرار دیاجاسکتا ہے ۔ ٹیرف میں کمی اور ٹیکس نظام کی بہتری سمیت جاری معاشی اصلاحات کا مقصد مینوفیکچرنگ اور برآمدات میں اضافہ کرنا ہے تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کے لئے ماحول کو اور بھی زیادہ سازگار بنایاجائے ۔ڈیوٹی فری امپورٹ کے زمرے میں آنے والی اشیا کی درآمد میں اضافہ دیکھنے میں آیا جو حکومت کی ٹیرف کو معقول بنانے کے اقدامات کے موثر ہونے کی علامت ہے جس کا مقصد خام مال اور ثانوی درجے میں آنے والی اشیاء کی درآمد کے بڑھنے کی وجہ سے ہے۔
ٹیرف اصلاحات کا مقصد یہ تھا کہ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں استعمال ہونے والے خام اجزا کی قیمت میں کمی آئے تاکہ ملکی برآمدات کا حجم بڑھے اور عالمی منڈی میں مسابقت ممکن ہوسکے ۔وزیراعظم نے ٹیکس چوری روکنے ، تمباکو، ٹائلز اور دیگر بڑے شعبوں میں ٹیکس وصولی کے نظام میں موجود خامیوں کو مرحلہ وار موثر انداز میں ختم کرنے کے لیے انتظامی اور ادارہ جاتی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم شہبازشریف نے ایف بی آر سمیت فنانس کی پوری ٹیم کو شاباش دی اور زور دیا کہ اصلاحات کے عمل پر موثر عمل درآمد کی رفتار مزید تیز کی جائے تاکہ پاکستان معاشی مشکلات کے گرداب سے نجات پائے اور پائیدار ترقی کے اہداف کو حقیقی طورپر پورا کرنے میں کامیاب ہو۔