دہشتگردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی : ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ملک کیخلاف اسلحہ اٹھایا جائے : وزیر داخلہ
اسلام آباددھماکے میں افغان دہشتگرد ملوث ہیں، ہمارے شہری نہیں ، طلبا کو بچانے والے قوم کے ہیرو ہیں محسن نقوی کا دورہ کیڈٹ کالج وانا ،جوانوں اور مشران سے ملاقات ،د ہشتگردی کی حمایت نہیں کر تے :عمائدین
اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ روز کیڈٹ کالج وانا کا دورہ کیا،جہاں سکیورٹی فورسز نے حال ہی میں دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا جو طلبا اور اساتذہ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے ، وزیر داخلہ نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مسلح افواج کے ساتھ کھڑی رہے گی اور علاقے بھر میں تعلیمی اداروں کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے ، فیلڈ مارشل نے واضح پیغام دیدیا کہ دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے والے درندے ہیں، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔
وانا میں قبائلی عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ملک میں امن تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، سرحد پار سے دہشتگردی ہورہی ہے ، اسلام آباد کچہری حملے میں بھی افغان دہشتگرد ملوث ہیں۔ ہمارے مقامی شہری حملوں اور دھماکوں میں ملوث نہیں ہیں۔ ناراضگی ہوسکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کے خلاف اسلحہ اٹھایا جائے یا تحریک چلائی جائے ۔اس موقع پر قبائلی عمائدین نے کہا کہ پاک فوج دن رات ہماری حفاظت کیلئے قربانیاں دے رہی ہے ، علاقے میں تعمیر ترقی پر حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ہم کسی بھی قسم کی دہشتگردی کی حمایت کرتے ہیں نہ ٹی ٹی پی کو مانتے ہیں ۔
وزیرداخلہ نے خوارجیوں کا حملہ ناکام بنانے اور تمام کیڈٹس و اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کرنے والے پاک فوج کے بہادر افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے پاک فوج اور ایف سی کے جوانوں کی جرأت ، فرض شناسی اور پیشہ ورانہ مہارت کو بھرپور انداز میں سرا ہا اورکہا یہ دہشت گرد بھی نہیں، یہ درندے ہیں جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی مذہب بچوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا ۔ وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ کیڈٹ کالج وانا کی بہترین انداز میں تزئین و آرائش کی جائے گی ۔انہوں نے کہا تمام طلبا کو بحفاظت ریسکیو کرنے والے پاک فوج اور ایف سی کے افسر و جوان پوری قوم کے ہیرو ہیں، جن پر پاکستان کو فخر ہے ۔