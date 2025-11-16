وفاق ترقیاتی منصوبوں کیلئے این او سی نہیں دے رہا، وزیر اعلیٰ پختونخوا
3 ہزار ارب بقایاجات نہیں دئیے گئے ،جس سے صوبے کی معیشت ترقی نہیں کر رہی ، عوام کو بھی مشکلات کا سامنا صوبے کے قدرتی وسائل پر پہلا حق یہاں کے عوام کا ہے :لوئردیر میں 40.8میگاواٹ ہائیڈ ل پاور پراجیکٹ کاافتتاح
پشاور (نامہ نگار)وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے لئے وفاق سے این او سی نہیں مل رہا ، نہ ہی وفاق ہمارے 3 ہزار ارب روپے کی ادائیگی کر رہا ہے ، لوئردیر میں 40.8 میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کے حامل کوٹو ہائیڈ ل پاور پراجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبرپختونخوا سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، بانی نے جو منصوبے شروع کئے تھے اس پر فخر ہے اور ان کے تمام منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے ۔ہمارے ترقیاتی منصوبوں کے لئے این او سی نہیں مل رہے ، جس کی وجہ سے صوبے کو مشکلات کا سامنا ہے ، اس وجہ سے صوبے کی معیشت ترقی نہیں کر رہی ہے۔
خیبر پختونخوا کو تجربہ گاہ بنا دیاگیا ، وفاق ہمارے 3ہزار ارب روپے نہیں دے رہا ہے ، اگر وفاق نے ہمارے بقایا جات کی ادائیگی کی تو صوبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے ۔اس موقع پر پراجیکٹ کے حوالے سے وزیراعلٰی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کوٹو ہائیڈرو پاور پراجیکٹ 21.7 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوا ، منصوبے سے سالانہ 207 ملین یونٹس بجلی پیدا ہوگی جس سے 2.4 ارب روپے آمدن متوقع ہے ۔بعد ازاں وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے 1.5 ارب روپے کی لاگت سے 18.5 کلومیٹر تورمنگ رازگرام روڈ کا بھی افتتاح کیا ۔سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ مقامی پاور ہاؤسز سے پیدا ہونے والی بجلی صنعتوں کو رعایتی نرخوں پر فراہم کی جائے گی۔صوبے کے قدرتی وسائل پر پہلا حق یہاں کے عوام کا ہے ، این او سی میں تاخیر کے باعث اربوں مالیت کے اہم منصوبے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ نقصان صرف پختونخوا کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ہے ۔