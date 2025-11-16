صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خصوصی افراد کا احتجاج چھٹے روز بھی جاری، حکومتی پیکیج مسترد

خصوصی افراد کا احتجاج چھٹے روز بھی جاری، حکومتی پیکیج مسترد

لاہور (سٹاف رپورٹر) لاہور کے چیئرنگ کراس پر خصوصی افراد کا احتجاج چھٹے روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں کریں گے۔

حکومت پنجاب نے بصارت سے محروم شہریوں کے لیے بارہ ہزار روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان کیا تھا، تاہم مظاہرین نے اسے ناکافی قرار دے کر مسترد کر دیا۔مظاہرین کے مطابق مہنگائی کے اس دور میں بارہ ہزار روپے گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ صوبے بھر میں کام کرنے والے 11 سو سے زائد ورک چارج ملازمین کو ریگولر کیا جائے اور تین ہزار سے زائد اسامیوں پر فوری بھرتی کی جائے ۔دھرنے کے باعث مال روڈ اور ملحقہ علاقوں میں ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہے ، جبکہ دفاتر اور دیگر امور کے لیے آنے جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کی ہدایات بھی جاری کر رکھی ہیں۔مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ روزگار کے حق کے لیے پرامن احتجاج جاری رکھیں گے جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت کا دروازہ کھلا ہے۔

