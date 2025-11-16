صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاپتہ سکھ خاتون یاتری کاقبول اسلام، پاکستانی شہری سے شادی

  پاکستان
لاپتہ سکھ خاتون یاتری کاقبول اسلام، پاکستانی شہری سے شادی

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں بابا گورو نانک کے جنم دن کی یاترا کیلئے بھارت سے آنیوالے جتھے میں شامل سکھ خاتون سربجیت کور نے اسلام قبول کر کے ایک پاکستانی شہری سے شادی کرلی۔

خاتون کا اسلامی نام نور رکھا گیا ہے ، نکاح نامے کے مطابق 48سالہ سربجیت کور نے 5نومبر کو ضلع شیخوپورہ کے فاروق آباد کے رہائشی پاکستانی شہری ناصر حسین سے نکاح کیا۔ نکاح میں 10 ہزار روپے حق مہر درج ہے جو ادا کیا جا چکا ہے ۔ سربجیت کور 4 نومبر کو بھارتی یاتریوں کے ساتھ پاکستان آئی تھیں لیکن 13 نومبر کو بھارت واپس جانے والے یاتریوں میں شامل نہیں تھیں جبکہ اسی روز ان کا ویزا بھی ختم ہوگیا تھا۔ اسی بنا پر انہیں لاپتہ قرار دے کر تلاش شروع کی گئی۔ 

