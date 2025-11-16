صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ میڈیکل کالجزاساتذہ کو بغیر این او سی تباد لہ کی اجازت

  • پاکستان
اسلام آباد (دنیا نیوز) پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا اساتذہ کے تبادلے سے متعلق بڑا فیصلہ، پی ایم ڈی سی کے فیصلے کے مطابق پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیکلٹی کو بغیر این او سی دوسرے کالج میں تبادلے کی اجازت دے دی گئی۔

 نجی کالجز کے فیکلٹی ممبر کو تبادلے کیلئے استعفے کی کاپی مہیا کرنا ہو گی اور نئے پرائیویٹ میڈیکل و ڈینٹل کالجز کا آفر لیٹر اور بیان حلفی دینا ہوگا، سابق پالیسی میں چھوڑے گئے پرائیویٹ میڈیکل و ڈینٹل کالج کا این او سی لازم تھا، تبادلے کی نئی پالیسی کا اطلاق آئندہ برس سے ہوگا۔دوسری جانب سرکاری میڈیکل و ڈینٹل کالج میں تبادلے کیلئے این او سی کی شرط بدستور لاگو ہے ۔ 

