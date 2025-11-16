خیبرپختونخوا محکمہ محنت میں تقررو تباد لوں پر مکمل پابندی عائد
محکمہ محنت ، ذیلی اداروں میں بغیر منظوری کوئی افسر یا ملازم تبدیل نہیں ہوگا،اعلامیہ
پشاور (بیورورپورٹ )خیبر پختونخوا محکمہ محنت میں تمام تبادلوں اورتعیناتیوں پرمکمل پابندی عائد کردی گئی ہے ،محکمہ محنت خیبرپختونخوا نے پابندی کا اعلامیہ جاری کردیا جس کے مطابق کسی محکمے میں تقرری وتبادلے تا حکم ثانی تک نہیں ہوں گے ،وزیرمحنت خیبر پختونخوا کی ہدایت پر پابندی کا نفاذ فوری طور پر ہوگا ،ہر قسم کے تبادلوں اور تعیناتیوں کے لیے وزیرمحنت کی پیشگی منظوری لازمی قراردی گئی ہے ، خلاف ورزی پرکارروائی کی جائے گی ۔