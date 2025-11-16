5 تا 7 سال میں 95 ہزار سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہونگے ، وزارت منصوبہ بندی
اسلام آباد(این این آئی)وزارت منصوبہ بندی نے آئندہ 5سے 7سال میں 95ہزار سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دستاویز کے مطابق روزگار کے یہ مواقع ترقیاتی منصوبوں پر عملدر آمد سے پیدا ہونگے۔
اکتوبر 2025 میں سی ڈی ڈبلیو پی نے 12 ترقیاتی منصوبے منظورکئے ہیں جن کا تعلق توانائی،پانی،زراعت، گورننس، صحت،تعلیم سمیت دیگر شعبوں سے ہے ، 6 بڑے ترقیاتی منصوبے ایکنک کو بھجوا دیئے گئے ہیں ، بڑے منصوبوں سے 2 ہزار 501 فوری نئی نوکریاں پیدا ہونے کا امکان ہے ،4 ماہ میں پی ایس ڈی پی کے 1000 ارب میں سے 330 ارب کے اجرا کی منظوری دی گئی ۔دستاویز کے مطابق انرجی سیکٹر کیلئے رواں مالی سال 122.65 ارب روپے ، سوشل سیکٹر کیلئے 169 ارب روپے ، گورننس سیکٹر کیلئے 11.17 ارب روپے مختص ہیں۔