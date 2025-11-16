راولپنڈی :افغان باشندوں کوپکڑنے کیلئے ٹاسک فورس قائم
ٹاسک فورس روزانہ کارروائی کریگی، ارکان کواضافی ڈیوٹی نہ دینے کی ہدایت سرچ آپریشن میں 66غیر قانونی مقیم افغان باشندے ،ایک اشتہاری گرفتار
راولپنڈی (احمد بھٹی)غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی گرفتاری واپس بھجوانے کے لئے پولیس نے 13تھانوں میں ٹاسک فورس قائم کر دی،غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیدیا گیا ،ٹاسک فورس روزانہ کی بنیاد پر افغان باشندوں کے خلاف کارروائی کرے گی، ٹاسک فورس میں شامل پولیس اہلکاروں کو اضافی ڈیوٹی پر نہ بھیجا جائے ،ایس ایس پی آپریشنز کی ہدایت کے مطابق ٹاسک فورس روزانہ کی رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوانے کی پابند ہوگی،ٹاسک فورس تھانہ پیرودھائی،رتہ امرال،ٹیکسلا،واہ کینٹ میں قائم کی گئی، تھانہ صدر واہ، مندرہ، جاتلی،روات،صدر بیرونی، دھمیال، چونترہ، چکری نصیر آباد میں بھی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی، ہر تھانے کی ٹاسک فورس میں 4ارکان ہونگے ،ٹاسک فورس کو تھانہ کے ڈی ایف سی،فیلڈ سٹاف، سکیورٹی برانچ ، سی ٹی ڈی اورسپیشل برانچ کی معاونت بھی حاصل ہو گی۔دریں اثنا سرچ آپریشن کے دوران 66 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں اور ایک اشتہاری کو گرفتارکر لیا گیا،پولیس نے مختلف علاقوں میں 1653 گھروں، 340 دکانوں، 89 ہوٹلز اور مجموعی طور پر1595سے زائد افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا،سرچ آپریشن کے دوران08 بس/ ٹرک سٹینڈز اور کرایہ داروں کے کوائف کوبھی چیک کیاگیا، کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے مالک مکان اور کرایہ داروں کے خلاف 3 مقدمات درج کئے گئے ۔